Se a Inglaterra tivesse um rei, o hino mudaria para “God save the King”?

Quando o príncipe Charles assumir o trono britânico no lugar da rainha Elizabeth 2ª, o hino “God save the Queen” muda para “God save the King”?

Sofia Moretti Ceni, Pato Branco, PR

Vejo que és da linhagem Ceni, de um nobre e antigo arqueiro que já fez milhões de súditos da rainha chorar em gramados do Japão em 2005.

Amenidades à parte, a resposta é sim. O hino do Reino Unido é o mesmo desde 1745. Mas as palavras queen (rainha) e king (rei) podem ser trocadas dependendo de quem governa.

Os dois últimos versos também variam: “To sing with heart and voice / God save the Queen” vira “With heart and voice to sing / God save the King”.

Continua após a publicidade

Prepare-se para esta mudança: há vários homens na fila de sucessão de Elizabeth 2ª. O primeiro é o filho Charles, seguido pelo neto William. Em terceiro vem George, O Fotogênico, herdeiro de William.

Fonte: royal.gov.uk