Se a Terra tivesse só um lado virado para o Sol, como seria a vida?

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Caso houvesse vida, o mais provável é que seres macroscópicos só fossem viáveis em uma faixa estreita do planeta, na divisa entre a metade clara e a escura. Ali, a temperatura seria amena, haveria água em estado líquido e o Sol sempre estaria no horizonte, nos banhando com a luz avermelhada do crepúsculo.

Não existiriam ciclos circadianos baseados na alternância entre noite e dia, com horários para caçar, dormir etc. A fotossíntese dependeria de uma luz mais tênue e seria menos eficaz – em vez do verdão da clorofila, é possível que as plantas tivessem outra cor.

As condições climáticas exatas de cada hemisfério dependeriam um bocado das características da atmosfera, que pode ou não redistribuir o calor homogeneamente. No exoplaneta Kepler-10b, que passa por essa situação, não rolou: o lado claro se estabilizou em 1.560 °C e o escuro, em -223 °C. Essas circunstâncias só permitiriam a existência de microrganismos extremófilos, como os que vivem em vulcões ou na Antártica.

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Porém, simulações indicam que há atmosferas capazes de atenuar os extremos de temperatura. Um cenário mais light que o de Kepler-10b talvez abrigasse bichões adaptados ao calor ou ao frio, como nossos camelos e ursos polares.

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Pergunta de @andrelobianco, via Instagram