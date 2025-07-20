Se a Terra tivesse só um lado virado para o Sol, como seria a vida?
Será que haveria vida?
Caso houvesse vida, o mais provável é que seres macroscópicos só fossem viáveis em uma faixa estreita do planeta, na divisa entre a metade clara e a escura. Ali, a temperatura seria amena, haveria água em estado líquido e o Sol sempre estaria no horizonte, nos banhando com a luz avermelhada do crepúsculo.
Não existiriam ciclos circadianos baseados na alternância entre noite e dia, com horários para caçar, dormir etc. A fotossíntese dependeria de uma luz mais tênue e seria menos eficaz – em vez do verdão da clorofila, é possível que as plantas tivessem outra cor.
As condições climáticas exatas de cada hemisfério dependeriam um bocado das características da atmosfera, que pode ou não redistribuir o calor homogeneamente. No exoplaneta Kepler-10b, que passa por essa situação, não rolou: o lado claro se estabilizou em 1.560 °C e o escuro, em -223 °C. Essas circunstâncias só permitiriam a existência de microrganismos extremófilos, como os que vivem em vulcões ou na Antártica.
Porém, simulações indicam que há atmosferas capazes de atenuar os extremos de temperatura. Um cenário mais light que o de Kepler-10b talvez abrigasse bichões adaptados ao calor ou ao frio, como nossos camelos e ursos polares.
Pergunta de @andrelobianco, via Instagram