Cada hora que você passa na biblioteca vale R$ 1 em livros para comunidade do RJ

Um século antes do nascimento de Cristo, o filósofo e escritor romano Marco Túlio Cícero disse: “Se você tem um jardim e uma biblioteca, você tem tudo o que precisa”. Ainda nos dias de hoje, no entanto, nem todos têm acesso a livros. O Brasil tem uma biblioteca pública para cada 33 mil habitantes, em média, revelam dados do segundo semestre de 2014 do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Mas um projeto mundial quer mudar isso com a sua ajuda.

Até o dia 05/12, a 12ª edição da Olimpíada Solidária de Estudo*, realizada em 13 países, entre eles o Brasil, pretende reverter cada hora investida em uma biblioteca em R$ 1 para a compra de livros para projetos sociais. O desafio, promovido no Brasil pelo Instituto Ekloos, pretende realizar dois feitos de uma só vez:

– incentivar o hábito de leitura, e

– proporcionar acesso a obras para mais pessoas.

Com o tema “Abra um livro na vida de uma criança”, 57 bibliotecas universitárias, públicas e privadas brasileiras estão participando da Olimpíada. Quer saber se tem alguma da sua cidade? Basta acessar o site do desafio e clique no estado onde você mora.

Até a data de publicação deste post, quase 40 mil brasileiros aderiram à iniciativa e passaram mais de 320 mil horas em bibliotecas, totalizando R$ 322.982. Quem receberá o recurso é o projeto Lajão Cultural, que pretende beneficiar mais de quatro mil moradores da comunidade dos Tabajaras, no Rio de Janeiro, com a criação de uma biblioteca.

Assista ao vídeo da iniciativa, abaixo:

Esta também é uma ótima iniciativa para aderir e participar das celebrações do Dia de Doar, em 02/12. Afinal, doar tempo (e dinheiro, indiretamente) também é um incentivo à cultura da generosidade. Vamos nessa?

*Olimpíada Solidária de Estudo

