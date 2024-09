Green Urine: xixi de praça pública vira fertilizante em Amsterdã

Você sabia que a urina humana é rica em nitrogênio, fósforo e potássio e esta também é a composição de muitos fertilizantes químicos? Só que, segundo alguns cientistas, essas substâncias – principalmente o fósforo – serão escassas no meio ambiente dentro de 50 a 100 anos.

Pensando nisso, os administradores da empresa responsável pelo abastecimento de água em Amsterdã, Waternet, lançaram campanha para transformar estes resíduos naturais em adubos orgânicos. Essa prática é muito comum entre agricultores e inspirou a ideia que foi apresentada durante a Semana Internacional da Água, que aconteceu na capital holandesa no final de 2013.

Coletores de urina foram colocados em praça pública para receber doação de voluntários e testar a possibilidade de reúso. O plano era processar o material ali mesmo para aplicar em campos, jardins e telhados verdes. Só com os resíduos de Amsterdã de um ano, estima-se ser possível fertilizar área equivalente a dez mil campos de futebol.

Além de tentar garantir que o fósforo e as outras substâncias que compõem a urina não desapareçam da natureza, a iniciativa dá nova utilidade para toda urina expelida na cidade holandesa e – por que não? – em qualquer lugar do mundo. E mais: a demanda do sistema de saneamento diminuirá e, com isso, também haverá economia de recursos.

No vídeo abaixo, veja a ação realizada para divulgar o método, que contou até com apresentador de televisão local:



[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ke8ZCHFDrGQ?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D



Foto: Reprodução