Moradia social sustentável ao alcance de todos – participe!

Até o dia 12/09, você pode ajudar a realizar o workshop Moradia Social Sustentável ao Alcance de Todos, que ensinará participantes a fazer casas de baixo custo, produzidas a partir de materiais recicláveis.

Idealizado pelo Instituto Construir*, o evento está marcado para o dia 11/10. Mas, para acontecer, precisa de um empurrãozinho via financiamento coletivo. Para participar da arrecadação de fundos, basta investir quantias a partir de 20 reais na campanha do Kickante. Para cada valor investido, há uma recompensa diferente.

O workshop contará com a presença de duas pessoas inspiradoras, que já falamos aqui no Blog do Planeta Sustentável:

– Gregory Kloehn, artista norte-americano autor do projeto Homeless Homes, que falará sobre construção de casas móveis para moradores de rua com objetos que iriam para o lixo, e

– Ingrid Vaca Diez, que contará sua experiência de construção de casas populares com garrafas PET no projeto Casas com Botellas, na Bolívia.

Toda a renda arrecadada pelo crowdfunding será utilizada para a realização de projetos humanitários da ONG, que combate a desumanização das pessoas em situação de rua em São Paulo. Só na capital, são mais de 14 mil pessoas desabrigadas ou vivendo em centros de acolhida, segundo o Censo da População em Situação de Rua (2011). Comparado com a pesquisa anterior, realizada em 2000, esse número aumentou 79%.

*Instituto Construir

Foto: Divulgação/Brian J Reynolds

