Tapetes usados viram bicicletas infantis

Você sabia que 5 bilhões de toneladas de tapete vão parar em aterros sanitários todos os anos? Por ser volumoso e fabricado a partir de uma grande combinação de materiais, é um produto considerado difícil de reciclar. Mas essa enorme quantidade de lixo pode, sim, ser reutilizada de maneira inusitada.

Prova disso é a bicicleta criada pelo casal de neozelandeses Jenny e Rich McIver, da Wishbone Design Studio*, empresa de design de produtos. Juntos, eles desenvolveram tecnologia capaz de transformar tapetes antigos em tubos rígidos muito úteis na fabricação de bicicletas para crianças.

Após três anos de muito trabalho, nasceu a Bike Recycled Edition, que – além de linda! – utiliza apenas de materiais reciclados.

O quadro da bicicleta é feito com restos de nylon de tapetes e de vidro, combinação de materiais que garantem força e rigidez à estrutura. O vidro é adicionado ao processo de reciclagem junto com a fibra do tapete para fortalecer a estrutura parecida com plástico e ajudar a moldar uma bicicleta rígida.

Outra coisa legal é que a bicicleta é adaptável para crianças de 12 meses a seis anos. Ou seja, é um produto durável que pode acompanhar boa fase do crescimento da garotada.

A bike pode ser ajustada de três formas diferentes:

– bike de três rodas (triciclo) e sem pedais para crianças pequenas;

– modelo com duas rodas (para a criança muito pequena sentir o que é uma bike de duas rodas e testar seu equilíbrio) e

– com duas rodas com pedais, para os mais velhos.

E ainda existe uma outra opção com marchas para quem é mais craque no ciclismo.

O kit completo da Bike Recycled Edition (3 rodas + 2 pedais) está à venda no site por 229 dólares e pode ser personalizado com adesivos. Mas, se a criança já é maior, não há necessidade da terceira roda; aí, a bike ideal é a mais simples (e mais barata): 199 dólares.

Curtiu a bike sustentável para a criançada? Conhece algum outro produto que recicla materiais de forma tão genial? Se sim, conte abaixo, nos comentários.

E você sabia que, em 1994, nos Estados Unidos, um cara genial chamado Ray Anderson inspirou todos os funcionários da empresa de tapetes que criou em 1973 – InterfaceFLOR – com o objetivo de acabar com o desperdício de água e energia, zerando seus impactos ambientais? Foi uma mudança radical de postura, inspirada no livro “A ecologia do comércio”, de Paul Hawken.

Além de usar material reciclado ou de origem orgânica na produção, Anderson reduziu em 70% as emissões de gases de efeito estufa de suas fábricas. Mas sua maior sacada foi contatar donos de carpetes antigos, mesmo que de empresas concorrentes, para reciclá-los. Uma decisão inédita e inspiradora, não é mesmo?

*Wishbone Design Studio

Foto: Divulgação/Wishbone