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Cultura

48 seleções, 18 mãos e uma diagramação aos 45 do segundo tempo

Quando a Super decidiu explicar o significado de todos os brasões da Copa, nossa designer buscou inspiração nas suas coleções de infância para fazer tudo caber na página.

Por Caroline Aranha 21 jun 2026, 18h00
Uma coleção de álbuns, pedras e cartas de Pokémon em tons de cinza e vermelho.
 (Caroline Aranha/Superinteressante)
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48 seleções, 18 mãos e uma diagramação aos 45 do segundo tempo Priorizar nos meus resultados Google

Caroline Aranha é designer da Super

Uma das minhas coisas favoritas da época de Copa são os famosos espaços de troca de figurinhas! Como uma criança que a cada hora estava colecionando uma coisa (desde pedras, revistas, CDs, Pokémons até, claro, álbuns de figurinhas), me deixa muito feliz saber que esses ambientes seguem sendo muito frequentados durante esse período. 

Existe algo bonito em saber que, mesmo com toda a correria, ainda achamos tempo para algo muitas vezes visto como “bobo”, pelo simples prazer de ter uma paixão por algo. 

Logo que soube que a edição de maio teria uma matéria para explicar o significado de todos os 48 brasões da Copa de 2026, minha cabeça começou a pensar em formas de fazer uma leve homenagem a coleções – e, principalmente, a álbuns de figurinhas – na diagramação.

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Como acontece com alguma frequência, a Super já teve uma matéria bem similar a esta. Foi em 2014, e, na diagramação dela, as 32 seleções foram colocadas num grid retangular com tamanhos diferentes e legendas nos cantos das páginas, uma solução simples e muito funcional. 

Mas dessa vez tínhamos o desafio de mostrar 48 seleções, com os textos para cada uma delas, organizadas nos grupos da primeira fase, o que tornava esse modelo não tão funcional assim.

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Páginas da matéria
Páginas da matéria “Os Brasões da Copa” de 2014 da Super. (Arquivo/Superinteressante)

Então eu fui atrás de novas referências, assim como em todo processo criativo. Acabei encontrando inspiração em dois projetos de estúdios diferentes que adoro acompanhar. O primeiro foi o Bao Family, do Atelier Choque Le Goff, no qual os artistas usam letras grandes para ajudar a divisão dos tipos de pratos do cardápio. O segundo foi o Free Pizza, um jornal sobre pizzas feito pelo estúdio FISK, em que os “anúncios” seguem um modelo bem orgânico e flexível. 

Montagem com duas referências visuais usadas na matéria, a primeira sendo um cardápio do restaurante Bao Family feito pelo estúdio Atelier Choque Le Goff e a segunda o jornal Free Pizza feito pelo estúdio FISK.
(Atelier Choque Le Goff/FISK/Montagem sobre reprodução)

Com esses pontos das referências em mente, comecei os testes! Minha primeira tentativa foi construir algo mais vertical e um pouco mais contido. Revendo agora, semanas após o fim do processo, consigo perceber que esse modelo também era promissor, mas durante o trabalho achei que ele acabava ficando um pouco “claustrofóbico” com tanta informação encaixada na página, além de ser um pouco parecido demais com o cardápio da Bao Family. Então descartei essa opção e parti para um segundo teste.

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Primeiro teste de layout com três colunas, cada uma com fundo colorido: azul, branco e amarelo. A coluna azul tem uma grande letra B; a coluna branca tem uma grande letra C; e a coluna amarela tem uma grande letra D. Todas as caixas contêm texto de preenchimento e espaços para imagens.
(Arte/Superinteressante)

Dessa vez, comecei a experimentar um pouco mais com as organizações dos espaços dos brasões. Estava ainda longe de perfeito, mas enquanto trabalhava nele, percebi que poderia tentar brincar com cada grupo sendo um “card” separado, e eles se encaixariam de formas diferentes ao longo das duplas de página, completando uma coleção.

Segundo teste de layout com fundo azul-claro e grandes letras B e C em preto. Há blocos de texto e retângulos cinzas para imagens.
(Arte/Superinteressante)

Parti para um terceiro teste, desta vez realmente transformando os grupos em “cards” tanto horizontais como verticais, e tornando esse encaixe mais divertido, além de arredondar algumas bordas para tentar referenciar a própria identidade visual da Copa deste ano.

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Logo percebi que, de todos os rascunhos, esse era meu favorito: tinha toda a flexibilidade que eu queria, o destaque para cada grupo, e ainda mantinha o espírito de álbum de figurinhas e a ideia de “onde tal imagem encaixa melhor”.

Terceiro teste de layout mostrando três grupos: Grupo B em azul, Grupo C em vermelho e Grupo D em amarelo. Cada grupo tem títulos de países e textos de preenchimento, com espaços para imagens.
(Arte/Superinteressante)

Depois disso, comecei finalmente a colocar os brasões em cada lugar com muita ajuda do pessoal do texto – principalmente da repórter Bela Lobato, que me ajudou a encontrar detalhes mínimos que estão diferentes nos brasões da edição deste ano (já que, para nossa surpresa, algumas seleções têm diversos modelos). Juntos, fomos aos poucos preenchendo esses espaços e encaixando os textos. E é assim que nasceu nossa matéria feita por 18 mãos, Escudos da Copa. Não deixe de ler! 🙂 

Página de revista com título ESCUDOS da COPA em letras brancas grandes sobre fundo preto. Bordas coloridas em azul, vermelho e amarelo formam um padrão de linhas curvas. Há um pequeno texto informativo sobre a história dos escudos de futebol e créditos de design e edição.
(Arte/Superinteressante)
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Página de revista com infográficos sobre grupos de futebol, apresentando os escudos de seleções como México, Coreia do Sul, África do Sul, Brasil, Escócia, Marrocos, Haiti, Catar, Canadá, Suíça e Bósnia e Herzegovina, com textos descritivos sobre cada país e seus símbolos
(Arte/Superinteressante)
Página de revista com informações sobre seleções de futebol, divididas por grupos D, E e F. O Grupo D, em azul, inclui Turquia, Paraguai, Austrália e Estados Unidos. O Grupo E, em vermelho, apresenta Alemanha, Equador, Holanda e Japão. O Grupo F, em amarelo, mostra Suécia e Tunísia. Cada seleção tem seu escudo e um breve texto descritivo.
(Arte/Superinteressante)
Página de revista com infográfico sobre futebol, mostrando escudos de seleções e federações em fundos coloridos. No topo, fundo amarelo com Grupo G, escudos da Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia. Abaixo, fundo azul com Grupo H, escudos da Arábia Saudita, Espanha, Uruguai e Cabo Verde. À direita, fundo vermelho com Grupo F, escudos da França, Senegal, Iraque e Noruega. Textos descritivos acompanham cada escudo.
(Arte/Superinteressante)
Página de revista com infográficos sobre futebol, apresentando escudos de federações de vários países como Argentina, Argélia, Uzbequistão, Portugal, Colômbia, Panamá, Gana, Áustria, Jordânia, Inglaterra e Croácia, organizados em grupos J, K e L, com breves descrições textuais sobre cada um.
(Arte/Superinteressante)
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