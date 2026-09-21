Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Por Trás da Página

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Os bastidores das capas, matérias e infográficos da Super, contados pela equipe de arte da revista.
Cultura

Designers, mãos às obras – literalmente!

Na nova edição da Super, nossa equipe de arte criou imagens manualmente para ilustrar as matérias. Veja os bastidores do processo.

Por Caroline Aranha, Gabe Rivas e equipe de Arte da Superinteressante 21 set 2026, 13h00 | Atualizado em 21 set 2026, 15h00
Colagem de fotos com fundo roxo e amarelo. À esquerda, uma mulher de vestido xadrez preto e branco fotografa cartões coloridos sobre uma mesa. À direita, duas pessoas, uma de camiseta amarela e outra de boné verde, trabalham juntas em uma bancada.
 (Arte/Superinteressante)
Continua após publicidade
Designers, mãos às obras – literalmente! Priorizar nos meus resultados Google

Se você lê a Super com frequência, deve saber que nossas matérias se destacam não só pelo conteúdo, mas também pela diagramação linda e impactante. Fruto, é claro, do trabalho do nosso talentosíssimo time de designers, que está sempre experimentando novas formas de representar as reportagens com artes muito diversas e criativas.

As imagens das matérias podem ser feitas a partir de várias técnicas diferentes – ilustrações, fotografia, colagens, 3D etc. Em várias delas, os designers convidam artistas freelancers para desenvolvê-las, sempre sob direção da equipe da Super.

No passado, a escala da revista impressa possibilitava investir mais tempo e recursos em artistas visuais com técnicas artesanais e nichadas. Hoje, apesar de mantermos esse padrão de qualidade, o cenário tornou a contratação externa mais difícil. Como solução, capacitamos ano a ano nossa equipe interna para absorver algumas dessas técnicas, sem abrir mão de contratar especialistas externos sempre que possível.

Continua após a publicidade

Um exemplo disso está na edição de setembro da Super, em que duas matérias foram produzidas manualmente através de uma junção de processos diferentes por nossos designers. O destaque fica para a matéria sobre o absinto, com uma proposta ousada: a diagramação foi feita “virada”, convidando o leitor a girar a revista em 90º para conseguir ler.

Siga

“Na minha visão, as revistas são cada vez mais como vinis. Entendo que a interação física com o objeto é um diferencial”, conta a Juliana Krauss, nossa diretora criativa. “Quero que as pessoas brinquem com a revista. Nessa matéria, a gente te força a virá-la para ler.”

Continua após a publicidade

Abaixo, cada designer conta como foi o processo de criação de sua matéria.

“Maternidade, tempestade perfeita”, por Caroline Aranha

Existem meses em que o mosquito da inquietação atinge a equipe de arte da Super e resolvemos testar coisas fora do nosso cotidiano para as matérias. Dessa vez, eu fui uma das vítimas do mosquito.

Continua após a publicidade

Assim que li o texto da Pâmela sobre as alterações na mente da mulher durante a maternidade, pensei em técnicas diferentes que eu poderia usar para representar a matéria visualmente.

Sentia que o texto precisava de um trabalho com acabamento mais delicado. Daí, me veio à cabeça uma matéria da nossa revista vizinha, a VC RH, em que a designer Camila Leite fez ilustrações completas utilizando camadas de feltro. Chamei a nossa diretora de arte, a Juliana Krauss, para conversar sobre possibilidades de fazer algo similar para esta.

Continua após a publicidade

A Ju está acostumada com os desafios que gosto de me colocar às vezes – ano retrasado, por exemplo, ela me acompanhou no processo de fazer mini-alimentos em papel para uma matéria reportagem sobre ultraprocessados. Mais uma vez, então, acabamos  concluindo que o papel traria o acabamento visual que queríamos. Dessa vez, porém, apostamos no formato 2D com camadas.

Começamos um toró de ideias malucas (o famoso brainstorming) do que poderíamos fazer com essa técnica, muitas vezes seguindo linhas de raciocínio completamente diferentes. Depois de muitos rabiscos tortos, pensamos em fazer a matéria como se ela fosse um flipbook, em que uma ilustração seria repartida em seções e elas afetariam um objeto principal.

Continua após a publicidade

Após definir cenas e objetos para cada parte, abri o Illustrator e criei uma versão ilustrada de tudo que estava na minha mente para ser mais fácil de tanto o Rafa, nosso editor-chefe, quanto a Ju visualizar e aprovar antes de eu começar a cortar os papéis.

Tela do Adobe Illustrator exibindo seis ilustrações coloridas de cérebros, cada uma representando uma fase da maternidade. A primeira mostra um cérebro rosa com mamadeiras e chupetas, a segunda com calendários e pontos de interrogação, a terceira com raios e nuvens escuras, e a quarta com flores e setas indicando direções. As quatro na fileira de baixo são variações da terceira e quarta dupla.
(Arte/Superinteressante)

Com pequenos ajustes feitos, comecei a separar num arquivo cada uma das formas por cor de papel e a quantidade que eu precisaria de cada, para em seguida começar a cortar. Para essa empreitada, seria mais fácil usar uma máquina de corte, mas como eu não tinha uma em casa, encarei essa aventura mais uma vez com meu velho amigo estilete de precisão.

Tela de computador exibindo várias pranchetas com recortes digitais de cérebros, nuvens, estrelas e formas geométricas em tons de rosa, vermelho, azul, preto e amarelo. À direita, uma mesa de trabalho com recortes de papel coloridos, tesoura, estilete e lápis sobre uma base de corte preta com marcações brancas. Um recipiente preto contém recortes de nuvens azuis, raios amarelos e vermelhos, e estrelas. Papéis brancos com desenhos de nuvens e gotas de chuva estão espalhados

Depois de algum tempo e muitos papéis, as formas começaram a fazer sentido, ganhando camadas (graças à nossa querida fita banana). Parecia que estava dando certo!

Duas imagens lado a lado. À esquerda, mostra um notebook de trabalho com uma tela com ilustrações e papéis recortados em formatos. Á direita, diversas cenas feitas de papel.
(Arte/Superinteressante)

Quando finalizei de montar de tudo, coloquei tudo numa pasta e, junto com a Ju e a grande companheira câmera dela, saímos pela redação na Editora Abril buscando o melhor cantinho e diferentes iluminações para fazer nosso estúdio improvisado! 

A mesma pessoa em ambientes distintos. À esquerda, uma pessoa de camiseta branca e shorts escuro se curva para fotografar uma colagem colorida no chão. À direita, a mesma pessoa fotografa colagens sobre uma mesa de madeira, enquanto dois homens trabalham ao fundo.
(Arte/Superinteressante)
Quatro ilustrações coloridas em papel, cada uma com um cérebro rosa no centro e elementos que representam diferentes estados mentais. As ilustrações estão dispostas em uma grade 2x2 sobre uma mesa de madeira clara
(Arte/Superinteressante)

Optamos por tirar fotos dos fundos separados dos cérebros para ter mais controle na edição. Depois da sessão de fotografia, abri as imagens no Photoshop e comecei o processo de juntá-las e ajustar pequenos detalhes. E aí, finalmente, estavam prontas para serem aplicadas no layout com o texto final! Esse foi o resultado final da matéria e mais uma aventura com arte em papéis na Super <3 

Página de revista com ilustração colorida de um cérebro rosa, nuvens e sol em papel recortado, e mamadeiras e chupetas na parte inferior. À direita, texto sobre Maternidade: Tempestade Perfeita
(Arte/Superinteressante)
Página de revista com colagem sobre saúde mental materna. Um cérebro rosa flutua sobre um fundo azul com monitores de computador e calendários amarelos. O texto destaca que 30% das mulheres não recebem cuidados adequados nos primeiros dias após o parto, e uma citação sobre as primeiras semanas serem um borrão de imensa privação de sono e adrenalina. O restante da página contém artigos detalhados sobre o tema
(Arte/Superinteressante)

Página de revista com colagem sobre saúde mental materna. À esquerda, um cérebro rosa estilizado com raios amarelos e nuvens escuras, representando estresse. O texto destaca que 20% das mães em países de renda média ou baixa sofrem de ansiedade perinatal e depressão, enquanto em países de renda alta a taxa é de 10%. À direita, há artigos sobre a Política Nacional de Cuidados no Brasil e a importância de cuidar de quem cuida

Página de revista com colagem sobre saúde mental materna. Um cérebro rosa com flores azuis e amarelas, sobre um fundo roxo com nuvens, estrelas e lua. Abaixo, setas coloridas apontam para direções diversas. À esquerda, um box azul escuro com o texto 45,8% das mães brasileiras realizam a meta de amamentação exclusiva da OMS nos primeiros seis meses do bebê. À direita, texto sobre depressão pós-parto
(Arte/Superinteressante)

Leia a matéria aqui.

“O mito da fada verde”, por Gabe Rivas

Lá estava eu, recém-chegado na Super – havia entrado na redação quatro meses antes, e desde então ainda não tinha assumido o design de uma matéria da revista. A reunião de pauta da edição 491 me trouxe, então, o primeiro leão do ano.

Digamos que a sorte (ou o destino) me trouxe o absinto, ou a “fada verde”, para os mais íntimos. Foi mergulhando nessa matéria que descobri coisas que não sabia bem até mês passado – seja sobre essa bebida enigmática, seja sobre como fazer uma matéria na Super.

Comecei pesquisando tudo que era possível sobre o tema, e o ar de mistério em volta da bebida me conquistou. Reuni elementos gráficos, referências visuais e históricas do assunto; depois, levei toda essa “aura verde” para a Juliana Krauss, diretora de arte da Super.

No papo, larguei uma ideia meio inocente: “Pensei na página de abertura vir numa orientação diferente, tipo retrato, e o leitor ter que virar a revista para ler. Aí fazemos um rótulo da bebida bem chique, o que acha?”, disse.

Eu só não esperava que ela triplicasse a aposta: “Por que só uma página? Por que não uma garrafa de absinto, atravessando as três duplas, e o leitor ir ‘passeando’ por ela conforme vira as páginas?”. Simplesmente genial, trato feito!

Rascunhos de design em papel, com layouts de páginas, ilustrações de garrafas e taças, e anotações sobre o sentido de leitura e conteúdo, espalhados sobre uma mesa de madeira clara
(Arte/Superinteressante)

Eu queria poder dizer que nós tivemos a ideia de usar ilustrações e colagens físicas na matéria desde o primeiro dia, mas a verdade é que só depois de um esboço digital que decidimos abraçar a manualidade.

No processo de coleta de imagens para colagem, tive a ideia de fazer os elementos por ilustração a lápis e a Ju, além de concordar, sugeriu trabalhar com papéis coloridos em tons de verde como base.

Meu primeiro teste foi simples, mas suficiente para causar uma empolgação em nossos corações. Peguei o caderninho que levo pro trabalho, desenhei os elementos separados (a garrafa, o lacre do gargalo, o rótulo, a taça com a colher, o cubo de açúcar e a mesa), recortei na mão (com rebarba e tudo) e montei ali mesmo, do lado da mesinha da Ju. 

Na mesma semana já trouxe outro mockup em papel colorido, com uma ilustração em lápis de cor e nanquim, mas numa escala menor, para visualizarmos o estilo geral. Aí sim as coisas começaram a tomar forma de verdade! 

Desenho a lápis de uma garrafa de champanhe com rótulo ornamentado, um copo de vinho e um cubo de açúcar sobre uma mesa de madeira, recortado em papel e colado em superfície verde
(Arte/Superinteressante)
Uma ilustração de garrafa de absinto e taça verde ao lado de dois rascunhos de layout de página com medidas e elementos como título e box
(Arte/Superinteressante)

Talvez você perceba que esses testes são completamente diferentes do resultado final. Isso porque a cada aprendizado e feedback, o projeto ia tomando outra forma. Eu também fui aprendendo no processo – até porque a ilustração pra mim sempre foi um hobby, e, de repente, eu tinha que levar em conta fatores como luz, sombra, proporção, textura, tudo isso numa matéria de revista de verdade.

Quando percebi, eu já tinha sido abduzido pelo verde. Fui à papelaria da faculdade e em lojas de material artístico; cheguei a comprar uns cinco, seis, sete tons diferentes de verde – acho que perdi a conta, sinceramente. E ainda assim não foi suficiente: a Carol (que escreveu a outra metade deste texto) tinha um estoque de papéis para sua matéria sobre maternidade, e me apresentou mais tons de verde. Ou seja, alguns elementos da matéria final são, literalmente, feitos com papel que também esteve na outra reportagem.

Também fui descobrindo aos poucos a melhor técnica para colorir: eu passava um lápis de cor com um tom de verde mais intermediário, depois um tom um pouco mais escuro, dando mais forma, e depois um mais escuro ainda para reforçar as áreas de sombra, além de um verde bem clarinho pra marcar as partes de luz. Depois, finalizava com o lápis preto. Todo esse processo adicionava mais texturas ao papel, e cada tipo de papel reagia de um jeito às camadas de lápis.

Duas imagens lado a lado mostram o processo de pintura de uma garrafa de vidro. À esquerda, uma folha verde com o contorno de uma garrafa e um lápis de cor. À direita, uma impressão com o título O mito da garrafa verde e uma garrafa verde recortada, sobre uma mesa de madeira
(Arte/Superinteressante)

Durante todo esse processo, a Krauss tentava fazer a diagramação funcionar numa orientação vertical, algo que foge totalmente do padrão da revista.

A cada avanço, fazíamos uma impressão para testar a legibilidade, a estrutura e ver quais elementos podíamos inserir para compor a cena. A ideia da fada e das bolinhas de enfeite surgiram nesse momento, sugestões felizes da Rafaela Reis, outra colega queridíssima da equipe de arte que atua em outras marcas da Editora Abril.

Duas pessoas em um escritório moderno, com mesas e computadores, montam um painel de papel com imagens de uma garrafa verde e um copo. Uma mulher sorri para a câmera, vestindo uma camisa amarela com listras pretas e verdes, enquanto uma pessoa de boné e jaqueta azul se inclina sobre o trabalho
(Arte/Superinteressante)

Com 90% dos elementos prontos, montamos nosso cenário em um fundo preto, prendendo os desenhos recortados com fita crepe, e fotografamos para inserir na matéria. Foi aí que tudo que eu tinha desenhado tomou outra proporção. Alguns elementos estavam grandes demais, havia diferenças de cor e outros desenhos ficaram mais texturizados que outros, por exemplo.

Bom, nos esforçamos demais para tirar as melhores fotos possíveis, mas já estávamos cientes de que haveria muito trabalho de pós-produção com o nosso maior aliado, o Photoshop. 

Uma pessoa sorridente com gorro preto e óculos redondos aponta para desenhos verdes sobre uma mesa de madeira, enquanto outra pessoa faz um sinal de positivo com o polegar. Há um monitor de computador e janelas com árvores ao fundo
(Arte/Superinteressante)

O tratamento de imagem impecável feito pela Ju no computador corrigiu os pontos em que a manualidade acabou pecando (no desenho analógico, não pude contar com um Ctrl+Z, infelizmente). 

Além disso, no digital foi possível reforçar as texturas do trabalho, de modo a deixar mais evidente que a ilustração foi feita à mão. Sem tratamento, as fotos talvez não transpareçam para o leitor que aquelas imagens foram feitas manualmente – e a intenção era justamente reforçar o nosso trabalho artesanal.

Dessa forma, conseguimos nos destacar visualmente e fugir das soluções mais comumente utilizadas para explorar esse tema. 

Acho que o maior aprendizado disso tudo foi entender que um trabalho manual com um cunho mais “experimental” não é sinônimo de algo sem critério. Dá para errar, remendar e fazer gambiarras, mas sempre com direcionamento, testes e mudanças de rotas. Foi assim, testando em pequena escala, encontrando os erros no caminho e ajustando (às vezes na mão, às vezes no Photoshop), que essa matéria foi ganhando forma, com uma troca muito importante entre mim e a Krauss, mas também com toda a equipe, que se interessava, comentava e acompanhava nos “bastidores”.

Foi um processo novo, meio caótico, mas extremamente gratificante pra minha primeira matéria por aqui. Sem dúvidas sigo muito mais inspirado para as próximas aventuras! Leia a matéria aqui

Página de revista sobre absinto, com título O mito da fada verde em destaque. Ilustrações de uma garrafa verde, figuras históricas, plantas e a palavra ABSINTHE em verde, sobre fundo escuro com texto em português
(Arte/Superinteressante)
Página de revista aberta com fundo verde. À esquerda, o título Bebidas anisadas e ilustrações de garrafas verdes. À direita, um desenho de uma criatura verde alada com estrelas e bolhas, e textos sobre absinto e bebidas similares
(Arte/Superinteressante)
Duas páginas de revista abertas com ilustrações de absinto em tons de verde, incluindo uma garrafa, um copo com uma colher e cubos de açúcar, sobre um fundo verde escuro com padrões geométricos. Textos sobre a história e a demonização da bebida preenchem as páginas
(Arte/Superinteressante)

Três revistas abertas em uma superfície verde. A primeira mostra uma garrafa de absinto com o título O mito da fada verde. A segunda exibe uma fada verde alada e o título Bebidas anisadas. A terceira apresenta um copo de absinto com uma colher e cubos de açúcar, e um texto sobre a demonização da bebida

Publicidade
TAGS:
Arte
design
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).