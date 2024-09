Atari lança 8 jogos clássicos em HTML 5. Jogue agora

Se você é fã da Atari, que completou 40 anos em 2012, fique ligado: a empresa de games criou uma parceria com a Microsoft e com especialistas em HTML 5 para trazer seus melhores jogos para a Internet.

Já estão disponíveis oito clássicos da empresa, que podem ser jogados no site Atari Arcade. E a melhor parte: é tudo de graça. Você já pode jogar Asteroids, Combat, Centipede, Lunar Lander, Missile Command, Pong, Super Breakout e Yar’s Revenge.

A intenção da Atari é colocar mais de 100 jogos em sua “biblioteca virtual”. E os próximos lançamentos devem acontecer nos próximos meses.

Alguns jogos tem a função multiplayer e outros incluem até a tecnologia multi-touch. Os cenários dos games também foram modernizados. É bacana ver que a Atari está atenta e não quer ficar de fora do mundo dos joguinhos que fazem tanto sucesso em smartphones.

Por causa da parceria com a Microsoft, os jogos funcionam melhor no Internet Explorer 10. Eles também rodam nos outros navegadores, mas com anúncios publicitários.

