Cães viram artistas para ajudar animais abandonados — e o resultado é lindo

Por Thaís Zimmer Martins

Tem gente que ajuda gente. Tem gente que ajuda animal. Mas o que talvez você não saiba é que tem animal que ajuda… animal. Foi isso que aconteceu quando quatro cachorros “criaram” uma maneira diferente (e curiosa) de ajudar cachorros de abrigos. Eles se tornaram artistas e pintaram 19 quadros. Isso mesmo: pintaram. E esses quadros serão expostos na Perestroika (Rua Fidalga, 66 – Vila Madalena) neste sábado, dia 9 de maio, a partir das 13h. Tudo isso pra poder auxiliar financeiramente ONG’s que cuidam de cães de rua.

Existem pessoas por trás desse quarteto canino, claro. Os cães (ainda) não são tão independentes assim. No final do ano passado, a agência AKQA teve essa ideia pra poder ajudar a ONG Procure 1 amigo, que cuida e mapeia todas as ONG’s de mascotes do Brasil. Aí a Popcorn Filmes também entrou no projeto e decidiu gravar o processo de criação desses artistas. Durante uma semana, os voluntários da agência e da produtora treinaram quatro cães que, em janeiro, entraram em um estúdio e mandaram ver nas telas. Olha como foi o processo:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tgpSFvipL9w%5D

As tintas, compostas por amido de milho e corante alimentício, foram feitas pelos próprios voluntários. O que esse processo e todos os envolvidos querem mostrar também é que cada chacoalhada da tinta revela um notável exercício de liberdade, onde cada gota carrega a mancha do preconceito lançado sobre cães sem raça. E, todas essas cores juntas, desvendam a mistura das raças. “O vídeo também serve como um incentivo, porque mostra que todo mundo pode ser artista, basta uma chance”, explica Juliana Correia, diretora do vídeo, da Popcorn Filmes.

No sábado, todos esses quadros estarão à mostra (e à venda) para quem quiser apreciar o trabalho dos mascotes. Além das telas, poderão ser adquidiras fotografias que capturaram os cães em ação. Além de ajudar financeiramente as ONG’s brasileiras, o projeto Canismo quer incentivar a adoção de animais que foram abandonados e estão em abrigos.

Fotos: Alex Takaki e Lucas Tintori, Estúdio Pola