Documentário “Chega de Fiu Fiu” quer debater o assédio sexual em espaços públicos

Pode ser você, sua mãe, irmã, esposa ou namorada: 99,6% das mulheres já foram assediadas com cantadas na rua, de acordo com uma pesquisa lançada no ano passado pelo Think Olga (um site feminino que discute a feminilidade nos dias de hoje). A cena se repete com mulheres de todas as idades e, é sempre bom lembrar, não tem qualquer relação com a roupa que elas estavam usando. Antes que você diga ‘isso é mimimi’ ou se pergunte ‘desde quando elogio é assédio sexual?’, pare e pense: se 83% das mulheres entrevistadas na pesquisa disseram que não gostam desse tipo de comportamento, não vale a pena repensar suas atitudes?

É para investigar esse tipo de violência contra a mulher que o Think Olga deu início a uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para produzir um documentário sobre o tema. Em menos de 24 horas, o projeto feminista atingiu sua primeira meta, de R$ 20 mil reais. Com esse resultado incrível, ele alcançou o 4º lugar no ranking de campanhas que mais arrecadaram em seu primeiro dia (1º lugar entre as iniciativas da categoria Cinema & Vídeo). Ainda faltam 58 dias de arrecadação para chegar à meta final (de R$ 80 mil).

O documentário, parceria entre o Think Olga e a produtora de conteúdo audiovisual Brodagem Filmes, quer estabelecer um diálogo entre as vítimas, os que praticam o assédio, e as especialistas no tema. A ideia é encontrar respostas e soluções para tornarmos nossa sociedade um lugar mais seguro para as mulheres. Além de entrevistas, o filme terá imagens de assédios reais captados por mulheres de todas as regiões do país com um par de óculos com micro câmera escondida.

Você pode colaborar com o projeto no Catarse e, assim, financiar uma campanha com informações muito importantes sobre a violência contra a mulher. Dá uma olhada no vídeo feito para divulgar a iniciativa:

