Elvis Presley morto lucra mais do que Elvis Presley vivo

Por Felipe Van Deursen

Há 35 anos, em 16 de agosto de 1977, Elvis Presley sofreu uma parada cardíaca decorrente de uma overdose de medicamentos e morreu em sua mansão Graceland, em Memphis, Estados Unidos. O aniversário não passou batido entre fãs do mundo todo. Memphis celebra a Elvis Week, com direito a shows em tributo ao cantor. Ao longo do ano, toda a máquina de promoção do mito funcionou para promover duas centenas de produtos relacionados a ele, além de festivais e outros tributos. Até o Cirque du Soleil tem um show dedicado a Elvis. Por conta disso tudo, a marca Elvis Presley rendeu US$ 55 milhões em 2011, quase 3 vezes mais do que em 1977.

Elvis morto lucra mais do que Elvis vivo.

Na SUPER de setembro, você vê como algumas celebridades se tornam maiores e mais ricas depois de morrer. Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe, John Lennon e James Dean são os maiores exemplos do fenômeno e estão retratados na reportagem. Não perca!

Continua após a publicidade

Eles estão entre nós. Então não se espante se vir um Elvis pedir um balde de cerveja no seu bar preferido.

(Se você é desses que acham que ele não morreu e que, na verdade, está vivendo hoje no interior dos EUA ou na Argentina, escondido sob o nome John Burrows, peça um autógrafo. Vai que é o verdadeiro.)

Foto: Arthuzzi