Faça seu próprio Lego e apareça na SUPER Por Otavio Cohen Atualizado em 12 jan 2023, 18h06 - Publicado em 26 ago 2011, 18h47

Você sabia que a Lego se reinventou ao abrir as portas para a criatividade dos seus próprios fãs? Leia a matéria “Como os fãs salvaram a Lego” na edição de setembro da SUPER e saiba mais sobre esta história. Agora, confessa: se você pudesse, passaria a tarde inteira brincando com Lego (mesmo já sendo bem crescido). Então, por que não sair ganhando com isso?

Primeiro, uma inspiração: conheça a história de artistas que ganham a vida brincando de Lego.

Agora, mãos à obra. Baixe gratuitamente o software que permite que você faça sua própria criação com o brinquedo, crie um MOC (My Own Creation) inspirado em alguma matéria da SUPER (valem matérias da atual edição, de antigas, do site etc). Depois, envie imagens do seu MOC e um texto explicando qual matéria te inspirou para superleitor@abril.com.br com o assunto “Concurso Invenção de Brinquedo”. Ah, se você é old school e ainda tem pecinhas de Lego, também dá para fotografar sua criação sem precisar fazer o download do programa.

As melhores criações entram em votação aqui mesmo, no site da SUPER. Chame seus amigos para votar e torça.

O dono da criação mais votada vai ganhar um Lego Technic 8270 – Guindaste para Qualquer Terreno, com 106 peças. Ele também vai sair na edição de dezembro da revista.

Leia o regulamento completo aqui