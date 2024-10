Retrospectiva SUPER 2014: 10 escolhas da redação

Na Retrospectiva SUPER desse ano, convidamos vários especialistas para falar sobre os destaques dos últimos meses. Mas aqui, dentro da redação, também temos os nossos preferidos, que não necessariamente entraram nas listas oficiais. O jeito foi encaixá-los aqui, como uma espécie de dica da redação. Esses foram os destaques do ano, de acordo com a equipe do site SUPER:

1. Filme do ano: Boyhood

“O cinema sempre me pareceu ter um superpoder: o de eternizar momentos e permitir que pessoas em diferentes épocas e espaços compartilhem experiências e olhares. É uma máquina do tempo de histórias e poesia. Richard Linklater, como outros cineastas o fizeram antes, já brincou com a passagem dos anos (re)visitando Jesse e Céline em intervalos de nove anos nos filmes Antes do Amanhecer (1995), Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-noite (2013). Mas em Boyhood o tempo está nos corpos, nas experiências, nos pequenos fragmentos das vidas em movimento que somos convidados a conhecer. Filmando ao longo de 12 anos a história de um garoto e sua família – um projeto impossível tornado realidade e, só por isso, um dos filmes mais fascinantes de 2014 – o resultado é um olhar íntimo sobre pessoas modificadas com e pelos anos. Sem chamar atenção para os intervalos entre filmagens, acompanhamos dramas cotidianos que, se não se parecem com os nossos próprios, fazem ressoar sentimentos com que facilmente nos identificamos – o de descobrir (o mundo, os outros e a nós mesmos) e de o viver os pequenos momentos que nos tornam quem somos”. (Por Jessica Soares, blogueira do #cultura)

Outras escolhas da redação: Ela, Guardiões da galáxia, Jogos Vorazes – Esperança, Parte 1, Relatos selvagens, O lobo de Wall Street, O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exército



2. Série do ano: True Detective

“As atuações de Matthew McConaughey e Woody Harrelson (sou #TeamMarty, me julguem), os diálogos profundos demais para serem verossímeis (mas quem liga pra isso?), uma fotografia incrível e um mistério a ser resolvido (e que, no fim, nem era o mais importante da coisa toda) criaram a série mais viciante do ano. Tô aguardando a segunda temporada mais que tudo nessa vida”. (Por Carolina Vilaverde, repórter)

Outras escolhas da redação: Game of Thrones, Transparent, Orphan Black, Orange is the new black



3. Jogo do ano: Dragon Age: Inquisition

“O mundo é imenso, as escolhas que você fez nos jogos anteriores podem mudar drasticamente o estado do mundo atual. Os personagens são maravilhosos, dá pra ficar horas só na tela de criação. Tem personagem gay, tem personagem trans. Enfim, tudo gira em torno dos personagens, tanto os npcs quanto os que você cria. JOGUE”. (Por Juliana Moreira, designer)

Outras escolhas da redação: 2048, Flappy Bird, Monument Valley, Super Smash Bros.

4. HQ do ano: O quinto Beatle – A história de Brian Epstein (Vivek J. Tiwary, Andrew C. Robinson e Kyle Baker)

Várias pessoas disputam o cobiçado cargo de “quinto Beatle”: Stu Sutcliffe, Pete Best e até Yoko Ono estão no páreo. Mas essa graphic novel poderosa ajudou a consolidar o nome de Brian Epstein como o companheiro mais importante de Paul, John, George e Ringo. Se os Beatles um dia já foram mais populares que Jesus Cristo, foi por causa dele.

Outras escolhas da redação: Bidu, Valente para o que der e vier

5. Livro do ano: Antologia da Literatura Fantástica (Vários autores)

“É uma complicação do que tem de mais foda de todos os tempos na literatura mundial.” (Por Ana Prado, blogueira do Como as pessoas funcionam)

Outras escolhas da redação: As confissões da leoa (Mia Couto),

6. Vídeo do ano: O forninho caiu

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XlsG3hZCBm0?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Pode acreditar, somos uma redação séria. Mas entre uma reunião e outra, a gente também se diverte. E o vídeo que mais rodou nas máquinas por aqui foi esse. (O segundo foi aquele remix baseado nesse e em outros virais estrelando crianças). Enquanto o Brasil inteiro abusava do “sabe de nada, inocente”, por aqui a gente já estava na fase “êta, Giovana”. Super adequado para um ano pesado como 2014. Que 2015 faça cair forninhos um pouco mais leves.

Outras escolhas da redação: todos do ALS Ice Bucket Challenge, Junho

7. Música do ano: Happy – Pharrell

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

“Happy é uma música com batidas que deixam as pessoas para cima. É tão chiclete que foi bastante usada na publicidade. Além disso, a letra é um grande incentivo, que faz com que as pessoas não desistam tão fácil das coisas. Ela caiu bem num ano tão pesado quanto 2014.” (Por Lucas Baptista, estagiário)

Outras escolhas da redação: Flawless (Beyoncé), Love never felt so good (Michael Jackson e Justin Timberlake), Shake if off (Taylor Swift), Fever (Black Keys)

8. Site do ano: I fucking love science

Outras escolhas da redação: BuzzFeed Brasil, Think Olga

9. Personalidade do ano: Malala Yousafzai

“Em um ano em que muito se falou sobre a violência contra as mulheres e o feminismo tomou conta das discussões na internet, acho que ninguém representa melhor o espírito de 2014 do que Malala Yousafzai. Não só por ter sobrevivido a um ataque do Taleban enquanto ia para a escola, mas por ter usado este fato para se tornar um símbolo da luta por acesso a educação para meninas no mundo todo. Este ano, Malala se tornou a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel na história, mas não se deslumbrou ou perdeu o foco de sua luta. E isso tudo aos 17 anos de idade”. (Por Carolina Vilaverde)

Outras escolhas da redação: Emma Watson, Aranha, Dilma Rousseff, Gregório Duvivier

10. Fato do ano: Eleições 2014 na internet

O Twitter chegou ao auge de uma de suas funções mais divertidas: a segunda tela. As gafes dos debates presidenciais viravam trending topics rapidamente. No Facebook, amizades foram desfeitas quando o Brasil se polarizou entre simpatizantes da Dilma e do Aécio. No final, independente do resultado, ficou a lição de que ainda temos muito o que aprender sobre democracia.

Outras escolhas da redação: morte de Eduardo Campos, pouso da sonda Philae no cometa, Brasil fora do Mapa da Fome da ONU, 7×1 Alemanha x Brasil

