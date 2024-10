Retrospectiva SUPER 2014: 10 grandes momentos da SUPER

Por Denis Russo Burgierman, diretor de redação da SUPER



2014 foi mais um ano cheio de projetos legais e inovadores aqui na SUPER. Veja o que aconteceu de mais legal este ano:

10. Ganhamos um belo punhado de prêmios nacionais e internacionais. Faturamos, por exemplo, o selo de “revista do ano”, que enfeitou nossa capa ao longo de todo 2014.

9. Em meio a uma seca terrível e a um festival de desinformação sobre água no país, a SUPER colocou no ar um dossiê interativo sobre água e fez uma série de matérias na revista que ajudou a mudar o rumo do debate.

8. Criamos o primeiro Ranking de Acessibilidade Presidencial, uma grande pesquisa mundial para determinar qual presidente é mais aberto ao povão e conectado pela internet. Deu Holanda na cabeça!

(edição 341, de dezembro de 2014)

7. O Oráculo, aquele que tudo sabe, titular de uma das seções e um dos blogs mais queridos e divertidos da SUPER, lançou um livro. O livro do Oráculo tornou-se o maior catatau da história dos nossos livros, com 450 páginas.

6. Para registrar o aniversário de 50 anos do Golpe Militar no Brasil, fizemos um jogo no qual você pode voltar no tempo e descobrir como era viver sob uma ditadura. Muito leitor nosso iria acabar na cadeia…

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=nD8eUVODhOA?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

5. Fizemos uma das capas mais lindonas e impactantes da nossa história, que revelou que muita empresa que você conhece bem esteve aliada aos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A imagem da capa foi uma obra de arte do designer gráfico israelense Noma Bar.

4. Lançamos o Fato Interessante, uma série de vídeos espertos cheios de insights que desafiam nossa forma de olhar o mundo. Os primeiros três viralizaram nas redes sociais!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=CAd9bXIyoM4?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

3. A SUPER transcendeu o papel! Nossos infográficos foram parar nas paredes de estações de metrô e nas margens do imundo Rio Pinheiros. Este último bateu o recorde histórico de maior infográfico que já fizemos: 100 metros de extensão!

2. Dominamos as listas dos livros eletrônicos mais vendidos. Entre os top 6 da Amazon no final de novembro, cinco eram livros da SUPER. Nossos livros de papel também fizeram sucesso: vendemos 100 mil exemplares no ano.

1. A SUPER foi parar no cinema. O longa-metragem ILEGAL, uma produção da SUPER inspirada numa reportagem que publicamos na edição especial A Revolução da Maconha, passou em salas no Brasil todo e botou fogo na discussão sobre o uso medicinal da maconha. O filme acabou influenciando uma série de mudanças legais no Brasil e agora está sendo exibido no mundo todo.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1kLZjNGu_Fs?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D