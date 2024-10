7 atentados terroristas que chocaram o mundo

Por Raquel Sodré

O atentado terrorista ao periódico francês “Charlie Hebdo”, no último dia 07, ainda está nos noticiários. Redes de TV, jornais, rádios, meios de comunicação de todos os cantos ainda falam e tentam entender os detalhes do que aconteceu naquela redação de revista. Como este, outros atentados também marcaram o mundo. Basta puxar pela memória para lembrar de uma maratona interrompida e aviões se chocando contra prédios, para citar dois dos exemplos mais recentes. Hoje a SUPER traz uma lista com os atentados terroristas mais chocantes da história.

7. Bombardeio de Wall Street

Faz tempo que os Estados Unidos são alvo de ataques terroristas. O fato que abre a lista do país ocorreu em 1920, em um dos maiores símbolos do capitalismo estadunidense: o coração de Wall Street. Por volta da hora do almoço de um dia de setembro, um homem passou pela rua guiando uma carroça. Ele parou o veículo na frente de um prédio oficial na famosa rua do distrito financeiro, descarregou uma grande carga e sumiu na multidão. Em minutos, o pacote explodiu, matando mais de 30 pessoas e ferindo mais de 300. Por se tratar do primeiro episódio do gênero, ninguém usou a palavra terrorismo para descrever o que aconteceu. As provas do crime foram destruídas pelas equipes de limpeza de Nova York, e o culpado nunca foi descoberto.

6. Bombardeio do metrô de Londres



Memorial às vítimas do ataque no Hyde Park

Em 2005, foi a vez de a Inglaterra ser vítima de um ataque terrorista. Na manhã do dia 07 de julho, três homens-bomba de orientação islâmica se explodiram em trens do metrô de Londres. Mais tarde, naquele mesmo dia, um quarto terrorista detonou uma bomba em um ônibus de dois andares, típico da cidade. Além dos quatro homens, outras 52 pessoas foram mortas nos ataques e mais de 700 ficaram feridas. A autoria dos atos foi reivindicada pela Al Qaeda, apesar de o comissário da Polícia Metropolitana à época, Lord Stevens, ter achado, a princípio, que os ataques haviam sido feitos por terroristas britânicos – ou, pelo menos, moradores de Londres – devido ao grau de conhecimento da geografia e do funcionamento da cidade que os atos requeriam. No fim, nenhum responsável por ter participado do plano foi preso.

5. Unabomber

Muito diferente do perfil de terrorista a que estamos acostumados, o “Unabomber” (Theodore Kaczynski) era um gênio. Não um gênio do terrorismo, mas das ciências. Aceito em Harvard aos 16 anos, doutor em Matemática pela Universidade de Michigan e professor da Universidade da Califórnia aos 25 anos de idade, Kaczynski era também um ativista anticivilização. Em 1971, aos 29 anos, ele se isolou em uma cabana sem eletricidade ou água encanada no Estado de Montana. Sentindo-se oprimido pelo crescimento da cidade em volta de seu refúgio, ele iniciou uma série de ataques direcionados a quem, segundo ele, era “culpado” por aquele desenvolvimento: cientistas, engenheiros, executivos de empresas etc. Entre 1978 a 1995, ele enviou pelos correios 16 bombas a alvos específicos. Os ataques mataram três pessoas e feriram outras 23. Kaczynski foi condenado à prisão perpétua e, atualmente, é um dos presos do Complexo Corretivo Federal Florence, no Colorado.

4. Bombardeio da Estação Central de Bolonha

A cidade de Bolonha, no norte da Itália, viveu um pesadelo no dia 2 de agosto de 1980. Era época de férias, e a estação central de trens da cidade estava lotada de turistas e pessoas viajando para aproveitar o verão. Às 10h25, uma bomba feita de 23 kg de explosivos dentro de uma mala deixada sobre uma mesinha na sala de espera da 2ª classe foi detonada. A explosão destruiu a ala oeste do edifício. O impacto também danificou um trem, destruiu 30 metros da plataforma de embarque e fez cair o estacionamento de táxis da estação. O atentado foi realizado por jovens da extrema direita do país, pertencentes ao Núcleo Armado Revolucionário. Foram mortas 85 pessoas, e mais 200 ficaram feridas ou mutiladas.

3. Maratona de Boston

Ainda estão frescas na memória as imagens do atentado feito na Maratona de Boston, em 15 de abril de 2013. Próximo da linha de chegada da prova de corrida, duas bombas caseiras feitas dentro de panelas de pressão e contendo pregos e outros materiais de fácil acesso foram detonadas. O atentado matou três pessoas e feriu mais de 260. Dois dias depois, uma complexa investigação policial revelou os dois suspeitos: os irmãos Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, de 19 e 26 anos respectivamente.

Ambos os jovens eram de origem chechena, mas viviam nos EUA havia mais de uma década. Tamerlan, o mais velho, foi morto durante a perseguição policial, em 19 de abril daquele ano. Já Dzhokhar, o mais novo, foi capturado e preso. Em depoimento, ele declarou que o irmão era o mentor do crime, e que eles organizaram o atentado sozinhos, inspirados por extremistas islâmicos. O julgamento do jovem teve início no início de janeiro e deve durar semanas.

2. Bombardeio de Oklahoma City

Até o 11 de Setembro, o bombardeio de Oklahoma City havia sido o pior atentado já realizado em solo estadunidense. Em 19 de abril de 1995, um caminhão alugado cheio de explosivos foi detonado em frente ao edifício de nove andares Alfred P. Murrah, pertencente ao governo federal dos EUA, no centro de Oklahoma City. A explosão destruiu toda a face norte do prédio. Equipes de resgate foram enviadas à cidade de todo o país, e as operações terminaram duas semanas depois, com um total de 168 vítimas fatais e mais de 650 feridos. O impacto também destruiu ou danificou outros 300 prédios do entorno. O autor do atentado foi o ex-soldado do Exército estadunidense Timothy McVeigh, que era contra o sistema capitalista de seu país. Ele foi condenado à morte e executado na cadeira elétrica em 2001.

1. 11 de Setembro

Onde você estava em 11 de setembro de 2001? Vai ser raro encontrar alguém com mais de 25 anos que não se lembre exatamente onde estava, com quem e fazendo o quê no dia em que as Torres Gêmeas foram derrubadas por dois aviões cheios de passageiros, que haviam sido sequestrados por terroristas da Al Qaeda, então liderada por Osama Bin Laden. No mesmo dia, outro avião foi jogado contra o prédio do Pentágono, e um quarto deveria ter atingido a Casa Branca, mas caiu em um campo no Estado da Pensilvânia depois que os passageiros tentaram dominar os sequestradores. No total, os ataques – que compõem o maior atentado terrorista do planeta – mataram 2.996 pessoas e feriram um sem-número de outras. O ato foi uma crítica ao estilo de vida e à visão de mundo ocidental, que se contrapõe à leitura que os radicalistas fazem do islamismo.

