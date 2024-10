Retrospectiva SUPER 2014: 10 momentos bizarros do ano

Por Thales Azamor, do site Lista 10

Em um ano recheado com as bizarrices das eleições que já estamos acostumados, ainda fomos contemplados com um recorde histórico na desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. Mas o 7 a 1 não é nada perto aos fatos abaixo que aconteceram em 2014:

1. Mulher liga para polícia e reclama da qualidade da maconha

Onde: Texas (EUA)

A polícia de Lufkin, no Texas, recebeu uma ligação inacreditavel da americana Evelyn Hamilton, de 37 anos. Segundo o sargento David Casper, Evelyn ligou para prestar queixa do mal atendimento do traficante e da qualidade da maconha que ele vendeu. Para provar que o material era de segunda, ela mostrou aos polícias. E, claro, foi presa em flagrante por porte.

2. Homem tenta se casar com seu notebook

Onde: Flórida (EUA)

Após ter seu pedido negado no estado de Utah, o americano Chris Sevier entrou com um processo na justiça da Flórida para formalizar sua união com seu MacBook, a qual chama

carinhosamente de “esposo máquina”. Sevier ainda tem um processo contra a Apple, no qual alega que a empresa teria se descuidado em não instalar um dispositivo de segurança no notebook. Diz que foi por isso que ele ficou viciado em pornografia…

3. Homem inventa pum com cheiro de chocolate e rosas

Onde: França

Uma pílula inventada na França promete acabar com o cheiro ruim das flatulências. A ideia foi de um senhor de 65 anos, Christian Poincheval, que diz ter criado a fórmula depois de um jantar com amigos. Ele afirma que a invenção é 100% natural e certificada à venda num site. Agora, o que exatamente aconteceu nesse jantar que inspirou essa ideia, a gente não sabe.

4. Garoto finge sequestro para fugir do dentista

Onde: França

Tudo bem ter medo de dentista, mas um menino da vila alpina St. Gervais, na França, levou a fobia a sério demais. Ele forjou o próprio sequestro para não ter um encontro com a temida broca. O menino foi achado escondido numa mata e disse para a polícia que havia sido sequestrado enquanto caminhava para o dentista. A polícia investigou o caso por um mês até

que o menino se arrependeu e contou toda a verdade.

5. Ânus vira protagonista de instalação artística

Onde: São Paulo (Brasil)

Exibida na 22ª edição do Festival MIX Brasil de Cultura da Diversidade, a peça “Macaquinhos” levou ao palco nove atores que exploraram os ânus uns dos outros. Segue a descrição oficial da performance: “desbunde: deboche: degredo: ingênuo: vulgar: arcaico: frágil: íntimo: comum: construir uma fisicalidade a partir do cu: brincar de epistemologia do cu: parodiando: Macaquinhos assenta em três orientações: aprender que existe cu: aprender a ir para o cu: aprender a partir do cu e com o cu.” É arte? Sim. É bizarro? Também. Era essa a intenção? Vai saber.

6. Americano faz ménage a trois com caixa eletrônico e mesa de piquenique

Onde: Tennessee (EUA)

Um homem foi preso depois de tentar fazer sexo com um caixa eletrônico e uma mesa de piquenique em um bar local. Está tudo registrado em um relatório do Departamento de Polícia de Murfreesboro, no Tennessee (EUA). Então, deve ser verdade. Tem até detalhes: Lonnie J. Hutton, de 49 anos, entrou num bar, foi até o caixa eletrônico (aqueles do tipo “Banco 24 Horas”), baixou as calças e tentou transar com o aparelho. Como não deu muito certo (por que será?), ele partiu para a próxima: uma mesa de piquenique feita de madeira.

7. Lua é alvo de tiros

Onde: Arizona (EUA)

Esses norte-americanos não sabem mesmo se controlar com armas na mão. Cameron Read, um homem de 39 anos, tentou atirar na Lua e acabou preso no Arizona. Sua namorada o encontrou apontando uma arma de fogo para fora da janela e falando sobre o cometa Halley. Aí chamou a polícia. Ele foi preso por conduta desordeira, disparo de arma de fogo, resistência à prisão, e danos à propriedade. Mas a Lua escapou ilesa.

8. Horas após morrer, idosa de 91 anos “ressuscita”

Onde: Polônia

A polonesa Janina Kolkiewicz foi declarada morta. Mas, 11 horas depois, começou a se mexer na gaveta do necrotério, reclamando de frio. “Eu tinha certeza que ela estava morta,” disse ao canal TVP o médico Wieslawa Czyz, que tinha constatado o óbito da moça. “Estou chocado, eu não entendo o que aconteceu. O coração dela parou de bater, ela já não estava respirando”, disse o doutor Czyz. Após o incidente, Janina voltou para casa para se aquecer com um prato de sopa e duas panquecas. Está tudo bem com ela, agora.

9. Propaganda com seios gigantes causa mais de 500 acidentes em um dia

Onde: Moscou (Rússia)

A agência de publicidade Sarafan colocou um anúncio mostrando os seios nus de uma mulher na lateral de 30 vans que circularam em Moscou. O objetivo era chamar a atenção, com o slogan “Eles atraem”. Deu certo. Até demais. O anúncio causou 517 acidentes em 24 horas, porque os motoristas ficavam distraídos e chocados com a foto. A empresa se dispôs a pagar os danos das pessoas que foram lesadas pela propaganda.

10. Vovó tem o poder de curar usando a língua

Onde: Bósnia

Uma senhora de 77 anos da Bósnia garante que pode curar qualquer problema ocular apenas lambendo os olhos dos seus “pacientes”. “Eu sempre me certifico de desinfetar minha língua com álcool antes e depois de uma lambida no olho” diz Hava Cebic. Em uma entrevista, Hava afirmou que adquiriu o dom depois de lamber o olho do irmão e ele disse que começou a enxergar melhor depois disso. Então, se você é míope ou tem terçol, já sabe, né?

