Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Livro da semana: “Batendo à Porta do Céu”, de Lisa Randall

Sem pesar no jargão, Lisa Randall dá um panorama do Modelo Padrão da física de partículas – a descrição dos tijolinhos fundamentais que compõem a realidade – e explica os bastidores do acelerador de partículas LHC.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 fev 2021, 10h19 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Capa do livro "Batendo à porta do céu" no centro da imagem.
 (Juliana Krauss / Natalia Sayuri/Superinteressante)
Continua após publicidade
Livro da semana: “Batendo à Porta do Céu”, de Lisa Randall Priorizar nos meus resultados Google

“Batendo à porta do céu” | Clique aqui para comprar

Se você abre uma matrioshka – a famosa boneca russa –, descobre que, dentro dela, há uma versão menor dela mesma. E que dentro dessa versão menor, há uma versão menor ainda. O padrão se repete conforme a escala diminui.

Do ponto de vista de um físico, a realidade não funciona bem assim. Ou melhor: funciona, mas só até certo ponto. Ninguém duvida que as leis de Newton se aplicam sem distinções a um carro de verdade e um carrinho de brinquedo. Dentro de certos limites, variações de escala não impedem os físicos de fazer previsões confiáveis sobre a realidade. O mesmo cálculo que é bem-sucedido em medir a variação de aceleração de um automóvel real se aplica ao movimento que a mão de uma criança impõe à miniatura.

A questão é que a diferença de escala entre um objeto e sua versão de brinquedo é mínima em relação às variações de distância que a ciência contemporânea explora. Se um átomo fosse do tamanho de uma maçã, a maçã seria do tamanho da Terra. Conforme penetramos na escala microscópica – e aumentamos os níveis de energia dos experimentos – as leis da física clássica, que correspondem à nossa intuição e são acessíveis a nossos sentidos, exigem revisão. Entramos no campo da mecânica quântica. No campo das equações que permitem fazer previsões certeiras sobre o comportamento de partículas subatômicas.

Siga
Continua após a publicidade

É irônico que uma escala inacessível a nossos sentidos e ao senso comum – uma escala tão difícil de navegar que é regida por algo chamado Princípio da Incerteza – também seja a escala que guarde respostas para as perguntas mais fundamentais sobre a nossa existência. Por que existe algo em vez de nada? Por que eu sou algo sólido, mas um raio de luz é energia?

Continua após a publicidade

Em “Batendo à Porta do Céu”, a física de partículas Lisa Randall explora essa escala, essas leis e essas perguntas. A obra é um passeio guiado e didático pelo Modelo Padrão, a descrição matemática mais precisa que existe das 17 partículas fundamentais conhecidas – partículas indivisíveis, que compõem tudo que conhecemos. Algumas delas são familiares a nós: os elétrons que correm nos fios de sua casa, e os fótons que perfazem a luz. Há outras com que você já tem uma certa intimidade, ainda que não conheça por nome: os quarks up e down compõem os nêutrons e prótons, que compõem os átomos, que compõem você.

Randall não se limita a explicar as engrenagens microscópicas que regem a realidade, mas também explora como sabemos tudo que sabemos. O livro introduz aos meros mortais o funcionamento do LHC, o acelerador de partículas com 27 km de circunferência que serve de janela para acessar distâncias inferiores ao tamanho de um átomo. Se você acha as explorações do Homem-Formiga interessantes, segure firme: o reino quântico real pode até não permitir viagens no tempo. Mas ele não decepciona.

Continua após a publicidade

#SuperLivros | Conheça nossas outras recomendações.

Publicidade
TAGS:
Física quântica
lhc
Universo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).