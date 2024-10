Concurso NameExoWorlds: Ajude a escolher o nome de um planeta

Acha o nome dos planetas esquisito? Que tal você mesmo dar nome a eles? Essa semana, a União Astronômica Internacional (IAU) anunciou o concurso que dará nomes oficiais a exoplanetas. Para dar o pontapé inicial, a IAU criou uma lista de 305 exoplanetas. Cada equipe participante terá de escolher até 30 desses e nomeá-los. Depois de coletadas as sugestões, será a vez do público votar através de um site. Após isso, a IAU terá uma decisão final e anunciará os resultados em sua assembleia geral, no Havaí, em agosto de 2015.

Você deve estar se perguntando: “Vale qualquer nome?”. Sim, mas os nomes que estão escritos em livros, filmes ou músicas e tenham direitos autorais não poderão ser utilizados. Portanto, se você estava pensando em sugerir Westeros ou Winterfell, pode descartar a possibilidade.

Há também algumas dúvidas sobre os planetas que a IAU está priorizando. Isso porque os 305 mundos na lista inicial foram descobertos antes de 2009, o que significa que a lista exclui todos os planetas descobertos pelo telescópio espacial Kepler, da Nasa. É que esses planetas foram descobertos há pouco tempo e alguns deles estão passando por novas análises e podem não existir, como é o caso do Gliese 581 d.

“É possível que haja alterações futuramente nessa lista, pois a ciência muda o tempo todo e esses corpos são difíceis de detectar”, disse Lars Lindberg Christensen, porta-voz da IAU.

Bom, agora só precisa de bastante inspiração e criatividade para escolher o nome deles. Qual nome você sugere?

