Homeopatia aérea tem sua eficácia comprovada

Por Fabio Marton

Homeopatia todo mundo conhece: é a técnica de diluir sucessivamente compostos medicinais até que, estatisticamente, nenhuma molécula original reste no líquido. Uma nova técnica, saída de um estudo da Universidade Imperial da Latveria, promete revolucionar o campo da medicina sem princípio ativo. É a homeopatia aérea, na qual as substâncias originais são dissolvidas no ar através de uma centrífuga superpotente, de forma sucessiva, na proporção de um milhão para um. O medicamento então é estocado em embalagens comuns de comprimidos, pronto para o consumo.

Segundo Tarob Sagdiyev, principal condutor da pesquisa, o tratamento se mostrou mais eficaz que placebo, em testes cegos, em 140% dos casos. “Não tem nenhum efeito colateral. Todas as doenças, passadas e futuras, reais e imaginárias, podem ser tratadas com a homeopatia aérea. Acredito que até mesmo uma possível praga zumbi possa ser curada assim”, afirmou o pesquisador, ao site Zombo.com.

Ainda segundo Sagdyiev, o tratamento mostrou-se particularmente eficaz no controle da histeria, síndrome de Munchausen e hipersensibilidade eletromagnética.

