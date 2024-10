Pôr do sol em Marte é azul

​Por Fabio Marton



[Nasa]

A Nasa acaba de divulgar a primeira foto a cores do pôr do sol em Marte, tirada pelo rover Curiosity.Ao invés das algo opressivas fotos diurnas, com o famoso céu avermelhado, o que aparece é o azul-escuro. Segundo os cientistas, o tom se deve às partículas de poeira na atmosfera filtram as cores em outras partes do espectro, mas deixam o azul passar. Quando o sol está se pondo, a luz precisa fazer um caminho mais longo, e o efeito acaba se tornando mais intenso. De, fato, em Marte, o pôr do sol é exatamente oposto ao da Terra: azul perto do sol, avermelhado em outras parte do céu.