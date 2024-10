Sonda da Nasa encerra sua missão criando uma cratera em Mercúrio

Por Fabio Marton



A Messenger e seu destino final [Nasa]

Criada para estudar a geologia e o campo magnético de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, a Messenger decolou há mais de dez anos, em 3 de agosto de 2004. Após três passagens pelo planeta, ela entrou em órbita em 2011, e desde então tem coletado informações – e tirado fotos. Como tudo que é bom não dura para sempre, ela acabou sem combustível para corrigir sua órbita e – tudo de acordo com os planos – deve cair na superfície do planeta daqui a pouco, precisamente às 16h26 de hoje (30 de abril). Ou já caiu, dependendo da hora em que você está lendo.

Segundo a Nasa, o impacto, a 14 mil km/h, deve abrir uma cratera de 16 metros de diâmetro. É fichinha perto das crateras naturais do planeta, que podem chegar a 1550 km, no caso da Bacia de Caloris, uma das maiores de todo o Sistema Solar.