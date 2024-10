15 easter eggs e curiosidades de Vingadores: Era de Ultron

Como de costume, a Marvel adora inserir referências em seu universo cinematográfico. Então reuni aqui 15 dos melhores easter eggs e curiosidades do mais recente filme do estúdio, Vingadores: Era de Ultron.

Obs. 1: Não tenha dúvidas: esse post contém um monte de SPOILERS.

Obs. 2: Como o filme só está disponível nos cinemas por enquanto, algumas imagens estão faltando.

1) Cameo de Stan Lee

Continua após a publicidade

Como de costume, Stan Lee faz sua aparição no filme. Segundo ele, foi a sua cameo preferida. Em meio à festa na Torre dos Vingadores, há alguns convidados que aparentam ser veteranos de guerra. Dentre eles, podemos ver ninguém menos que o próprio Stan, que aceita o desafio de Thor e bebe seu milenar uísque asgardiano. Logo em seguida, vemos o “chefe” ser levado para fora da festa carregado pelos heróis, com direito ao seu bordão clássico “Excelsior!”.

2) Flashbacks

Durante o nascimento de Ultron, são mostradas cenas de outros filmes da Marvel, incluindo os primeiros filmes do Capitão América e do Homem de Ferro. A sequência também inclui algumas imagens das próprias HQs.

3) Referências ao primeiro filme

Durante a luta entre Hulk e Hulkbuster, podemos perceber duas referências ao primeiro filme. A primeira é quando Stark soca incessantemente a cabeça de Hulk contra o chão, remetendo à hilária cena do “deus fraco” de Hulk e Loki. A segunda é logo no final da luta, quando Hulk está distraído e o Homem de Ferro o nocauteia, em um enquadramento idêntico ao nocaute de Thor feito por Hulk em Os Vingadores.

Continua após a publicidade

4) Veronica

O Homem de Ferro usa uma prisão móvel (que não dura muito) contra Hulk, antes da cena épica entre Hulk e Hulkbuster. Stark chama a prisão de “Veronica”. Dentre algumas teorias sobre a origem do nome, uma das mais prováveis é a de que seja uma referência a Veronica Benning, empregada da Stark Industries nas HQs. Nos quadrinhos, ela era uma terapeuta pela qual Stark se viu “romanticamente conectado” quando ela o ajudou a tratar da prótese robótica de seu braço. No filme, Veronica literalmente reconstrói a mão da Hulkbuster.

5) Crawford

Ainda na batalha entre Hulk e Hulkbuster, vemos a destruição de um prédio em construção, que Stark supostamente compra segundos antes de ir abaixo. Na cena, há uma rápida aparição de um caminhão com a marca “Crawford” estampada em sua lateral. Essa pode ser uma referência ao Dr. Geoffrey Crawford, o mentor de Bruce Banner nas HQs que, ao injetar parte do DNA de Hulk em si mesmo, torna-se Ravage, um vilão dos anos 1990.

6) Míssil Stark

Continua após a publicidade

Os gêmeos Maximoff são apresentados como voluntários dos experimentos do Barão von Strucker após sua família ser morta por um míssil das indústrias Stark. A origem deles remete a Andrea e Andreas von Strucker, filhos do barão alemão. Nas HQs, Strucker usa os dois para seus maléficos testes.

7) Garra Sônica

Em Wakanda, Ulysses Klaw (interpretado por Andy Serkis e chamado Ulysses Klaue nas HQs) possui sua história ligeiramente alterada: em vez de perder sua mão em uma luta contra o Pantera Negra, como nas HQs, é Ultron quem corta (acidentalmente) seu braço fora. Essa alteração ocorreu, provavelmente, pelo fato de o Pantera ainda não estar inserido no UCM.

8) Banksy

Quando o Barão von Strucker ataca os civis de Sokovia e Stark manda sua Legião de Ferro para ajudar, é possível observar imagens do Homem de Ferro pintadas nas paredes. As imagens seriam uma referência ao estilo do artista britânico Banksy, famoso por recriar imagens em protestos desse tipo. E não acaba por aí: mais tarde, quando os Vingadores veem a imagem de um homem morto com a palavra “PEACE” (“paz”) escrita numa parede, Stark comenta que o criminoso “deixou um Banksy na cena do crime”.

Continua após a publicidade

9) Estrangulados

Sem exceção, em todos os filmes em que Tony Stark aparece, ele é pego pelo pescoço por outro personagem. Dessa vez, quem faz isso é Thor. Essa “honra” não se dá só ao ferroso: Hulk é estrangulado pelo Homem de Ferro, enquanto Thor e Capitão América por Ultron.

10) Reconstrução de Nova York

Os acontecimentos do primeiro filme ainda marcam fortemente o universo cinematográfico da Marvel – e também a série Daredevil. Quando os Vingadores retornam à nova Torre, há uma cena em que a câmera sobrevoa Nova York e revela uma estátua em memória aos “derrotados em campo de batalha”, assim como alguns bombeiros que ajudaram a salvar a cidade. Esse parece ser um ponto em que a Marvel foca a partir de agora: a situação da cidade (e dos civis) perante batalhas de heróis: não só em Nova York, mas também na África do Sul, Sokovia e outras localidades. Provavelmente, isso se refletirá no futuro da Marvel nos cinemas, principalmente em Capitão América: Guerra Civil.

11) Manto Rubro

Após a atualização de Ultron, o robô vai a Sokovia para conseguir ajuda dos gêmeos. Lá, pode-se observar uma espécie de capa vermelha sobre ele, que é uma clara alusão à sua primeira aparição nas HQs, quando surge disfarçado de Manto Rubro. Essa é outra cena que pode ser vista durante um dos trailers. Outro detalhe importante é que, em sua primeira aparição física no filme, Ultron assume o comando de um dos robôs da Legião de Ferro. Mais especificamente, o número 5, em referência à versão Ultron-5 do robô nas HQs.

Continua após a publicidade

12) Os uniformes

Enquanto os irmãos Maximoff não têm os trajes “definitivos”, as suas roupas possuem algumas fortes influências. A roupa de Wanda, por exemplo, é uma homenagem a sua aparição no desenho X-Men: Evolution. Em entrevista para um site norte-americano, o ator Aaron Taylor-Johnson (Pietro) diz que suas roupas são, à princípio, no estilo de “um oriental europeu que viaja pegando roupas”. Já em sua vestimenta definitiva, há traços da roupa das HQs, como as linhas laterais indicando velocidade, além das próprias cores utilizadas.

As vestimentas do Gavião Arqueiro e do Homem de Ferro também se assemelham às vistas nos quadrinhos. O esquema de cores da nova armadura de Tony, por exemplo, foi baseado na edição #25 da HQ Homem de Ferro, de 2010. No caso do Gavião, há influências do arco Ultimate e da era pós-Guerra Civil.

13) Pinóquio

Assim como no trailer, vemos algumas citações de Pinóquio, um filme da Disney de 1940. Ultron menciona trechos da música “I’ve Got No Strings” (em português “Não Há Cordões em Mim”) e há uma conexão clara entre ele e Stark, seu criador, e Geppetto e o boneco de madeira.

14) Braços decepados

Em entrevista recente para um site norte-americano, o produtor Kevin Feige declarou que, em todos os filmes dessa segunda fase da Marvel, há pelo menos uma cena em que algum personagem tem o braço cortado. Segundo ele, essa seria uma referência a outra franquia recém-adquirida pela Disney: Star Wars. Relembre: em Homem de Ferro 3, é Aldrich Killian (Guy Pearce), em Capitão América: Soldado Invernal é Bucky, em O Mundo Sombrio é o “pseudo-Thor”, em Guardiões da Galáxia é Groot e, finalmente, quem perde a mão em Era de Ultron é o Garra Sônica.



15) Os Novos Vingadores

No final do filme, os Vingadores se dividem e o Capitão volta a Nova York para organizar um novo time com ajuda da Viúva Negra na nova base. É então revelado que o novo time conta com Falcão, Visão, Feiticeira Escarlate e James Rhodes na Máquina de Guerra. Entre os prováveis futuros integrantes estão Homem-Formiga (o filme estreia este ano), Soldado Invernal (que teve boatos de uma aparição nesse filme) e Dr. Estranho (o filme tem estreia prevista para 2016 e o personagem pode ser o novo galã piadista no lugar de Tony Stark). Além, é claro, do Homem-Aranha.

Para quem chegou até aqui, alguns gifs da batalha final do filme: