Dica TdF – 7 filmes para ver nesta sexta-feira 13

Na última sexta-feira 13, demos uma lista de 14 filmes para ver na data. O sucesso foi tanto que resolvemos repetir a dose nesta última sexta-feira de 2013. Selecionamos mais sete produções para te manter acordado até a manhã de sábado! Confira a seguir.

O Iluminado (The Shining, 1980)



Baseado no livro de Stephen King, o filme conta a história do escritor Jack Torrance (Jack Nicholson, perfeito no papel), que leva a família para o Overlook Hotel, no Colorado, a fim de assumir o cargo de zelador e usar a calmaria e o isolamento do lugar como inspiração para seu novo livro. Enquanto seu filho Danny (Danny Lloyd) começa a explorar o hotel e descobrir que um dos quartos esconde mistérios obscuros, o estado mental de Jack começa a se deteriorar graças à frustração resultante do seu bloqueio de escritor, tornando-o violento e instável. Apesar de bastante diferente do livro, o filme é um clássico e uma das maiores obras do diretor Stanley Kubrick.

Contos do Dia das Bruxas (Trick ‘r Treat, 2007)



Este filme é horripilante! Foge dos clichês do gênero e leva o espectador por quatro contos intercalados e ambientados na noite de Halloween: 1) o diretor de um colégio se revela um terrível assassino serial, 2) a jornada de uma jovem virgem tem uma reviravolta extraordinária, 3) um grupo de adolescentes executa uma cruel travessura com consequências desastrosas, e 4) um velho briguento combate um demônio muito disposto a travessuras e gostosuras. Os contos são muito macabros e, com o tempo, vão se entrelaçando de um jeito bem interessante. O filme cria uma atmosfera dominada pelo mal, com boas sacadas, propostas criativas e finais surpreendentes. Uma boa pedida para curtir com os amigos nessa noite.

Autópsia (Autopsy, 2008)



Está de noite e você está dirigindo seu carro. BUM. Outro carro bate no seu. Você acorda, vê o chão cheio de cacos de vidro, percebe que você e seus amigos estão feridos e que o outro carro desapareceu. Vocês são levados para o hospital mais próximo, que está visivelmente vazio. Comandado pelo Dr. Benway, descendente de uma família de New Orleans que cometeu várias atrocidades no séc. 19, o hospital tem um tratamento, digamos, diferente…

Freddy vs. Jason (2003)



As pessoas se esqueceram de Freddy Krueger, o que faz com que ele se enfraqueça, já que sua força vem do medo das crianças. Buscando uma solução, Freddy faz com que Jason saia de sua cidade (Crystal Lake) e vá até a rua Elm caçar alguns adolescentes desavisados. Então, quando as mortes começam, elas passam a ser atribuídas a Krueger, que se fortalece. Mas surge um problema: Jason começa a eliminar todas as vítimas. Isso enfurece Krueger e faz com que ele resolva enfrentar Jason em uma batalha sanguinária!

O Segredo da Cabana (The Cabin In The Woods, 2012)



De início, você pode pensar que este é um filme de terror comum, em que cinco jovens saem para se divertir numa cabana no meio do nada. E é isso mesmo o que o diretor Drew Goddard e o roteirista Joss Whedon querem que você pense! Fazendo uma paródia do gênero terror em que sempre a loira “vai checar um barulho” e não volta mais, eles construíram uma espécie de clichê inovador, colocando graça na mesmice de muitos filmes. Bem, isso é só o que posso revelar sobre o enredo, pois este é um filme que se assiste sem saber nada. Esqueça trailers, esqueça resenhas, esqueça o Google: simplesmente assista.

O Massacre da Serra Elétrica (The Texas Chain Saw Massacre, 1974)



Filme clássico do gênero de terror, O Massacre da Serra Elétrica contou com um baixo orçamento em sua produção, mas com grande criatividade tanto no roteiro quanto em sua elaboração. A história é contada pelo sobrevivente de um serial killer que usava uma máscara feita de pele humana e matou 33 pessoas. Embora a polícia tenha matado um suspeito e dado o caso por encerrado, a verdade é que o assassino real ainda está à solta. Marcado por personagens macabros e perturbadores, o filme recebeu olhares críticos e repulsa dos telespectadores da época, chocando as pessoas que assistiram ao filme no cinema – sacos de vômito chegaram a ser distribuídos para as sessões. Apesar de não ter muita tecnologia na produção, O Massacre da Serra-Elétrica é de se arrepiar.

Horror em Amityville (The Amityville Horror, 2005)



Baseado em fatos reais, este filme é um remake do original de 1979, que, por sua vez, foi adaptado de um livro. A trama mostra a história da família Lutz, que, ao comprar a casa dos seus sonhos, descobre que o local foi cenário de um terrível massacre envolvendo os antigos moradores, os DeFeo. Barulhos, vultos, terríveis acontecimentos e noites espantosas assombram a família que, após 28 dias de sua mudança, foge loucamente deixando todos seus pertences para trás. Com um enredo envolvente, o filme promete tirar seu fôlego. Curiosidade: o casal Ed e Lorraine Warren, famoso por investigar os mistérios de Invocação do Mal, também investigou Amityville. O motivo de tantos acontecimentos e o final dessa assombrosa história? Só conferindo no filme.