TdF Conferiu – youPIX Festival 2014

Nos dias 17, 18 e 19 de julho, ocorreu em São Paulo o youPIX Festival, uma feira na qual a internet se encontra na vida real. Diversas celebridades do mundo virtual puderam conhecer seus fãs e seus haters, além de assistir palestras, comer chocolate grátis e presenciar muita zueira.

As principais atividades do evento são as palestras. Havia seis palcos nos quais aconteciam apresentações simultâneas sobre assuntos diferentes. A maioria dos assuntos abordados era no sentido de ensinar o público a como fazer um bom conteúdo para a internet, desde vlogs até e-commerce.

Mesmo possuindo esses palcos e acontecendo na Fundação Bienal do Parque Ibirapuera, o espaço era pequeno. “Eu esperava que fosse um pouco maior” comentou Kleber Tanide, criador e animador do CarneMoídaTV.

Em certos aspectos, o evento foi um pouco mal organizado. “Acho que deveriam ter uma estrutura melhor pros produtores de conteúdo conversarem com a galera” disse Gustavo Stockler, criador do canal nomegusta. Existia uma parte VIP em que poucas pessoas podiam entrar, causando tumulto na entrada da área.

Felizmente, a zueira não tem limites. Vimos zumbis andando e sacaneando os presentes, gritaria, bonecas infláveis e muitas maluquices. “A zueira continua a mesma. O pessoal fica tirando sarro de tudo, sempre tem umas confusões” afirmou Mauricio Cid, criador do blog Não Salvo.

Mesmo possuindo alguns problemas de organização, foi um grande evento. Isso prova que a internet é cultura sim, e que cultura!