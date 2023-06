TdF Explica – Guia para ter sonhos lúcidos

De uns anos pra cá, eu tenho sofrido constantemente de uma condição chamada “falso despertar”. Isso significa que eu acordo enquanto sonho. Exatamente: eu acordo, levanto e caminho até a porta do meu quarto para, em um piscar de olhos, estar de volta à minha cama e perceber que tudo aquilo não passava de um sonho. Isso chega a acontecer cerca de seis ou sete vezes numa só noite, sendo que, em algumas noites, não acontece nenhuma.

O fato foi que, logo após assistir ao filme A Origem, eu contei ao meu irmão sobre essa minha condição e ele me incentivou a pesquisar mais sobre o assunto. Percebi que os sonhos eram coisas mutáveis e controláveis, e não apenas condições impostas pela minha mente. Nós dois começamos a pesquisar sobre sonhos lúcidos e eu percebi que, embora meu irmão se dedicasse mais a isso, para ele era extremamente difícil ter um sonho lúcido, enquanto para mim era tão simples como ter um sonho comum – eu tinha uma facilidade.

Passei a me interessar cada vez mais pela capacidade do subconsciente humano e comecei a ler todo o tipo de coisa sobre o assunto. Agora, vou usar essa minha experiência para compartilhar com vocês um pouco sobre o que são esses sonhos lúcidos e, principalmente, sobre como fazer para tê-los.

O que são sonhos lúcidos?

Sonho lúcido é quando sonhamos, porém temos consciência da experiência do sonho. É um estágio mental em que nosso corpo está adormecido, mas nossa mente está acordada. Isso faz com que nós sejamos capazes de acessar áreas do subconsciente que, normalmente, não conseguiríamos. Assim, passamos de simples “telespectadores” para protagonistas de nossos sonhos, e somos até capazes de controlá-los.

Quando temos sonhos lúcidos?

A nossa noite de sono não ocorre de forma uniforme. O sono é dividido em estágios e, entre eles, se encontra o REM (“rapid eye motion”, ou “movimento rápido dos olhos”), que começa cerca de 90 minutos após o início do sono. É durante esse estágio que os sonhos são mais intensos. Além de estágios, o sono também é dividido em ciclos (cerca de 4 ou 5 por noite). Cada ciclo apresenta uma fase de REM e, conforme os ciclos passam, as fases de REM duram mais, podendo chegar a uma hora. Portanto, nos últimos ciclos (que seriam da metade para frente da noite de sono), nós ficamos mais propícios a sonhar.



Este panda está tendo um sonho lúcido no qual consegue lutar kung fu

Guia para ter sonhos lúcidos:

1) Diário de sonhos

Deixe próximo a sua cama um caderno ou um bloco de notas. Assim, quando acordar, você deverá anotar aquilo que se lembra de seus sonhos e treinar sua mente para memorizar e prestar atenção nos sonhos.

2) Não se mexa ao acordar

Não tenha pressa: é muito importante que você não se mexa ao acordar para não “perder” o sonho. Antes de se levantar, tente lembrar-se do seu sonho deitado mesmo. Anote aquilo de que você conseguir se lembrar, mesmo que sejam poucas coisas, tipo: “Eu andei por uma rua feita de balas”.

3) Sinais

Procure por coisas absurdas nos sonhos escritos no seu diário, coisas que não aconteceriam na vida real ou que você não perceberia num sonho (afinal, nos sonhos até as coisas mais malucas parecem normais). Por exemplo: atores americanos conversando em português com você ou a habilidade de voar.

4) Reality checks (checagens de realidade)

Treine-se acordado para estar preparado ao dormir. Pergunte a si mesmo: “eu estou sonhando?” algumas vezes por dia. Para isso, use situações do seu dia que se assemelhem aos sinais de sonho, por exemplo:

– Voar: Se você não consegue voar, provavelmente está acordado.

– Olhar as mãos: Nos sonhos, nossas mãos estão quase sempre deformadas, com dedos faltando ou derretendo. Porém nós não percebemos porque, em sonhos convencionais, as coisas sempre parecem reais.

– Escuro: Nos sonhos, os interruptores e luzes tendem a não funcionar. Portanto, se você tocar em um interruptor e ele não funcionar, ou se a luz acabar na sua casa, pode ser que você esteja sonhando.

– Prender a respiração: Tampe seu nariz com os dedos, prendendo a respiração, e então puxe o ar pelo nariz. Repita o treino algumas vezes por dia. Quando acordados, não conseguimos puxar o ar, mas, incrivelmente, durante um sonho, nós conseguimos, mesmo com o nariz tampado. Essa é uma das técnicas mais simples de reality check.

5) Fale com você mesmo

Antes de dormir fale para si mesmo: “eu vou ter um sonho lúcido” . Quando você faz esses reality checks acordado, você condiciona o seu subconsciente a fazer o mesmo enquanto você dorme. Dessa forma, inesperadamente, no meio do sonho, você acaba se dando conta de que está sonhando. A partir daí, é só curtir.



Foto: um guaxinim tendo sonhos lúcidos, sonhando que é uma gaivota

Como eu sei se estou tendo um sonho lúcido?

Parece loucura, mas, conforme você treina sua mente para ter esse tipo de sonho, se torna algo automático. É assim: dentro de um sonho comum, onde você normalmente não se daria conta de estar sonhando, alguma coisa acontece que faz com que você diga a si mesmo: “espera aí, eu estou sonhando!” e então é como se você estivesse acordado. Você pode controlar o seu eu dentro do sonho e fazer mais reality checks.

Estou tentando e não está funcionando, o que eu faço?

Primeiro, vale ressaltar que ter sonhos lúcidos é uma questão de treino: não acontece de um dia para o outro. Além disso, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para atingir esse estado. Agora, se você já fez de tudo e ainda não conseguiu, existem vídeos de indução a sonhos lúcidos. Eles devem ser assistidos antes de você ir dormir, mas não são recomendados para pessoas que sofrem de epilepsia. Eu recomendo que, antes de recorrer aos vídeos, você pesquise mais sobre o assunto, principalmente em blogs especializados e fóruns. Existe mais conteúdo do que você pode imaginar sobre sonhos lúcidos na internet.

Para que servem os sonhos lúcidos?

Na maioria dos casos, para diversão. Afinal, quem nunca quis voar ou fazer alguma loucura que não conseguiria, ou não tem coragem de fazer quando está acordado? Você pode conhecer famosos, visitar outros planetas e países, dirigir carros caríssimos, ficar rico e aproveitar bastante antes de acordar. Outras utilidades dos sonhos lúcidos são vencer nossos medos. Por exemplo: uma pessoa com medo de aranhas poderia esmagar várias delas em um sonho sem se preocupar com danos físicos. Já alguém com medo de plateia pode ensaiar discursos. Como os sonhos são muito reais, essas experiências são capazes de nos ajudar quando acordados.

O que é falso despertar?

É quando você parece acordar e vivenciar uma situação rotineira para, em seguida, descobrir que ainda está sonhando. É assustador pelo fato de você não ter certeza se está acordado ou dormindo. Mas nada que um reality check não resolva. O que acontece é que, algumas vezes, ao fazer esse RC, nos damos conta de que estamos sonhando e acordamos novamente dentro de um novo sonho, e assim repetidas vezes até acordarmos definitivamente.

O que é paralisia do sono?

Muitas pessoas confundem sonhos lúcidos e falso despertar com paralisia do sono. A paralisia do sono é um fenômeno comum no mundo todo e é muito provável que todos passem por essa experiência pelo menos uma vez na vida. Ela ocorre quando, no estado de REM, o nosso cérebro recupera a consciência e nós abrimos os olhos, embora ainda não estejamos acordados. Dessa forma, nosso corpo fica paralisado como ele sempre fica ao dormirmos. E nós continuamos sonhando enquanto acordados, o que gera uma grande confusão entre realidade e sonho. A experiência é assustadora porque, já que estamos paralisados e sonhando, acabamos “personificando” nossos medos e criamos imagens e sons que, na verdade, não existem. Porém o cérebro, que está confuso, capta essa situação como real e entra num estado de supervigilância, exagerando nossas reações de defesa e nos fazendo respirar mais rápido. Essa demanda sobre o diafragma (que ainda está dormindo) faz com que nós nos sintamos sufocados e isso torna a situação muito intensa. Mas não há com o que se preocupar porque nada do que você viu foi real: foi tudo apenas um sonho.



Não recomendamos: tentar sonhos lúcidos depois de estudar. Você vai acordar no mundo da álgebra