Livro ilustrado adapta Harry Potter para crianças

O mundo mágico e encantador de Harry Potter chegou à mais um meio: o acadêmico. Divulgada na última sexta-feira (24), a versão ilustrada de “Harry Potter e a Pedra Filosal” faz parte do trabalho de conclusão de curso, popularmente conhecido como TCC, desenvolvido pela Zaloom Creative Lab, grupo de sete alunos do curso de design gráfico da Faculdade Anhanguera. Um desses membros é ninguém menos do que Elias Fernandes, estagiário de design da Revista Mundo Estranho. “A ideia surgiu da nossa orientadora, que sugeriu uma versão de Harry Potter adaptada para a leitura infantil”, afirmou Elias.

O processo de adaptação, segundo Elias, foi complicado “Nós tivemos um acompanhamento de uma pedagoga para adaptar a linguagem que seria usada no projeto. As cenas foram escolhidas por votação presencial e online, envolvendo adultos e crianças, além da opinião do próprio grupo”. O próximo passo, lançar o livro comercialmente, provavelmente será o mais difícil, já que as questões como direitos autorais começam a aparecer na história. Mas o grupo afirma que a obra já está sendo traduzida e será enviada para a assessoria de J.K Rowling, autora da saga. O projeto já obteve mais de 250 “curtir” e 2 mil visualizações no Behance, e você pode conferir algumas imagens dele abaixo:

Confira outras fotos aqui.