Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Comportamento

Cães provavelmente não nos entendem tanto como achamos, diz estudo

Apesar de possuírem audição aguçada, os cachorros têm dificuldade em diferenciar sons parecidos - e por isso aprendem a reagir a poucas palavras

Por Bruno Carbinatto 9 dez 2020, 18h49
Um cachorrinho branco peludinho, com roupinha colorida, sentado no colo de uma pessoa.
 (Anastasia Zhenina/Pexels)
Continua após publicidade
Cães provavelmente não nos entendem tanto como achamos, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

Quem tem um cachorro de estimação sabe o que é criar um vínculo de amizade com esses adoráveis animais. Os melhores amigos dos homens por milênios possuem habilidades de reconhecimento social e comunicação incríveis, baseadas em uma mistura de cheiros, linguagem corporal, tom de voz, etc. Por isso, nós tendemos a acreditar que nossos pets entendem as coisas que falamos, o que é verdade até um certo ponto. Mas os cachorros não são bons entendedores de palavras faladas.

Cães possuem uma audição avançada e têm a capacidade de distinguir sons distintos emitidos por humanos. É essa habilidade que permite que muitos sejam treinados para sentar quando ouvem o comando “senta”, por exemplo, além de várias outras ações. Isso pode criar a ideia errada de que eles entendem muito do que falamos assim como nós entendemos uns aos outros, mas não é bem assim.

Em um novo estudo, pesquisadores da Hungria descobriram que a capacidade dos cães de reconhecer palavras é mais limitada do que imaginávamos anteriormente, especialmente quando os sons se parecem. Para chegar a essa conclusão, os cientistas usaram máquinas de eletroencefalografia, que medem a atividade cerebral de humanos (e, nesse caso, cães) ao colocar eletrodos em suas cabeças (o método não é invasivo e não causa dor). Os cães escolhidos foram animais de estimação comuns, sem treinamento especial, e estavam acompanhados de seus donos para mantê-los tranquilos.

No estudo, os pesquisadores mediam a atividade cerebral dos bichos ao ouvir diferentes palavras. Algumas eram parecidas, como, por exemplo, “sit”, (sentar em inglês) e “sut”, uma palavra sem significado, mas de sonoridade parecida com a real. Além disso, os cães também ouviam sons sem nenhum sentido e diferentes das palavras anteriormente faladas, como por exemplo “bep”.

Siga
Continua após a publicidade

Os resultados mostraram algo esperado: quando os sons eram totalmente distintos (no caso de “sit” e “bep”, por exemplo), a atividade cerebral dos cães era marcadamente diferente. Isso é normal porque sabemos que os cães possuem uma audição aguçada, capaz de separar sons tão diferentes entre si. Porém, quando as palavras eram parecidas (“sit” e “sut”), a atividade do cérebro dos bichos era praticamente a mesma. Isso indica que os cães não têm uma capacidade crucial para entender o discurso falado: diferenciar sons parecidos e entender suas sutis distinções, que no fim acabam tendo uma mudança radical de significado.

Segundo a equipe, essa característica é parecida com a observada em bebês humanos que estão aprendendo as primeiras palavras. Diferenciar sons parecidos é uma dificuldade para eles, assim como é para os cães. Essa capacidade só é adquirida nos humanos após um ano e meio de idade, mais ou menos, enquanto os cães nunca desenvolvem a habilidade por completo. É por isso que, apesar de terem uma audição avançada e estarem cercados de sons humanos a todos os momentos, os cães geralmente aprendem a responder para poucas palavras específicas, dizem os autores.

Continua após a publicidade

A equipe também diz que a explicação do porquê isso acontece nos cães pode ser parecida com a dos bebês humanos. Tanto cachorros como crianças já nascem com o aparelho auditivo e com o cérebro preparados para diferenciar sons parecidos, mas mesmo assim não o fazem. Falta atenção ao que está sendo ouvido, e o processamento do som acaba sendo prejudicado.

O que diferencia os humanos dos cães é a capacidade de prestar atenção em todos os sons que formam uma palavra. Se os pets tivessem essa habilidade, provavelmente conseguiriam entender muito mais do que seus próprios nomes e comandos como “sentar”, “correr” e “brincar”.

Publicidade
TAGS:
Animais de estimação - Cães
cachorro
cães
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).