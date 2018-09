Como os mapas vão parar no GPS?

Maíra Termero

O processo que leva as coordenadas das ruas ao seu aparelhinho de GPS não tem quase nada de automático. Até o mapa chegar bonitinho à tela, é preciso combinar com paciência e precisão duas bases de dados analógicos. A 1ª é o desenho das vias, obtido com imagens de satélite, fotos tiradas de avião e carros com aparelhos de GPS rodando para cima e para baixo. A 2ª é a informação sobre as ruas, como nome, numeração, calçamento, direção e volume de tráfego, pontos de interesse, coletada com instituições públicas e equipes de pesquisa.

Isso não sai de graça imagens de satélite mais detalhadas custam R$ 125 por km2 – e vai ficar mais caro com novos serviços, como o que traça a rota que foge do congestionamento.