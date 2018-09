Como ter uma banda de sucesso (sem talento!)

–

1. Seja bonito. ou muito feio

Peque pelo excesso. Foi assim que a Lacraia, ícone da bizarrice funk, conseguiu seu estrelato. Boa aparência também ajuda. Os garotos da Milli Vanilli, dos anos 90, eram modelos contratados para dublar a música criada por músicos feinhos. Chegaram a ganhar um Grammy antes de a farsa ser descoberta.

2. Faça tipo

Uma personalidade forte esconde bem a falta de talento. Escolha a sua: um sambista de raiz, uma cantora virgem ou um roqueiro rebelde? Cheio de atitude, Sid Vicious, baixista do Sex Pistols, foi a cara do movimento punk. Mas, nas gravações, o guitarrista Steve Jones tocava no lugar dele. Nos shows, os colegas desli­gavam o baixo de Sid do amplificador.

3. Se você é ruim, seja pior

Ser escrachado dá ibope. A banda curitibana Bonde do Rolê criou um mix de funk carioca com rock e música eletrônica. Acontece que o grupo não sabe dançar, rebolar nem é familiarizado com funk. A descoordena­ção no palco rendeu a eles shows pelo mundo.

4. Arranje um pistolão

A maioria das boy bands que existem hoje nasceu de produtores experientes que apadri­nharam rostinhos bonitos com pouco talento. Eles têm contatos nos programas de TV e conseguem emplacá-lo facinho em algum show de auditório.

5. Crie polêmica

Arranje uma opinião para defender e um inimigo para atacar. Talento à parte, Lobão voltou à mídia ao lançar um disco em bancas de jornal, desbancando as gravadoras. Mas cuidado. Quando a cantora Sinead O’Connor rasgou a foto do papa na TV, sua carreira acabou.