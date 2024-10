Amantes de ursos ao redor do mundo, esse recado é para vocês. Desde 2015, o Parque e Reserva Nacional Katmai, no Alasca (EUA), realiza a “Semana do Urso Gordo”, e a deste ano chegou. São sete dias de votações online para eleger quem foi o urso que mais engordou no período de verão, em preparação para a hibernação.

Na região de Katmai, a maioria dos ursos procura um covil para se abrigar durante o inverno, por volta de outubro e novembro, motivados pelo frio extremo e falta de comida. O metabolismo dos grandões, depois de meses de fartura se empanturrando de peixes, muda completamente, de modo que eles conseguem passar meses sem comida ou água.

No fim dessa fase, a competição recomeça. Quando os animais saem da hibernação, no meio para o final de março, são fotografados pela primeira vez. Depois, um novo registro é feito no fim da época de fartura, em setembro, um pouco antes de se retirarem para o sono da beleza.

Esses mamíferos vivem em ciclo: dormir, comer, comer e dormir. Por isso, durante o verão e o outono os bichos fazem a festa com a corrida dos salmões, evento anual de migração desses peixes de água salgada para as águas doces, onde se reproduzem. Os ursos ficam nos rios em que as espécies de peixe passam, esperando a hora do banquete – afinal, precisam guardar as calorias para a próxima soneca de meses.

Além de atuar como uma reserva essencial durante o jejum de hibernação que pode durar meses, o peso é fundamental para os machos garantirem locais de pesca e oportunidades de acasalamento. Os machos adultos normalmente pesam entre 270 e 400 quilos no meio do verão, podendo ultrapassar 450 quilos no outono, enquanto as fêmeas pesam cerca de um terço a menos, de acordo com o Serviço Nacional de Parques dos EUA.

O projeto é uma união entre o parque e o Explore.org, um site de câmeras ao vivo, que capturam a vida animal em seus habitats naturais. Porém, o que torna os ursos da reserva únicos é que pessoas do mundo inteiro têm acompanhado o retorno de seus favoritos ano após ano. Charles Annenberg Weingarten, fundador do site, explica à revista Smithsonian que diferente de outras reproduções em tempo real, em Katmai os espectadores conseguem aprender sobre a personalidade e história dos ursos a cada temporada.

“Todos os anos, os fãs retornam virtualmente a Katmai, e é como se estivessem vendo o retorno de parentes perdidos, e isso enche seus corações de alegria”, diz Annenberg Weingarten. Ele também menciona que os animais agora são quase como pets, impossíveis de não se apaixonar.

Tudo começou em 2014, com uma campanha de um dia no Facebook do parque, a “terça-feira do urso gordo”. Mike Fitz, ex-guarda florestal da reserva, conta que estava trabalhando como especialista de informações visuais e notou na webcam do Explore.org um comentário comparando fotos do mesmo urso, a primeira saindo da hibernação e a segunda meses depois, já imenso depois do verão.

Para Fitz, foi impressionante notar como os ursos pardos de Katmai ganham peso rápido para sobreviver ao período do inverno. Durante os meses que passam dormindo, esses animais perdem cerca de um terço do seu peso corporal, por isso precisam entrar antes em um estado de hiperfagia, em que comem em um curto espaço de tempo o equivalente a um ano e seis meses de alimentação. Assim, os grandalhões podem ganhar até quatro quilos por dia, comendo dezenas de salmões diariamente.

Foi quando a ideia surgiu, e o guarda pensou em criar um torneio que deixasse os seguidores das redes sociais do parque escolherem quem era o urso mais gordo do ano. Os posts aconteceram no Facebook, com montagens do “antes e depois” dos animais e o engajamento foi imenso. “O evento de um dia teve um nível de envolvimento muito mais alto do que qualquer outra coisa que postamos nas redes sociais”, diz Fitz.

Assim, no ano seguinte a ideia foi adaptada para que durasse uma semana inteira, e desde então o evento só vem crescendo.

As votações acontecem por chaveamentos. Os fãs votam nos favoritos entre duas escolhas, os vencedores passam para a próxima fase, enquanto os perdedores, os mais magrelos, são eliminados. São 12 concorrentes, que enfrentaram quatro rounds com 11 confrontos. No final, um único urso é nomeado o campeão da Semana do Urso Gordo.

Apesar do nome, recentemente o campeonato vem se transformando em um concurso de popularidade.

Por exemplo, em 2020, o urso mais gordo era notavelmente o 717, conhecido como “Bear Force One” pelos eleitores, com 635kg de pura fofura. Porém, saiu da disputa com apenas uma vitória. Enquanto Otis, velho de casa e queridinho do público, levou o título para seu covil, mesmo pesando menos.

Para Amber Kraft, que integra o programa de educação do Katmai, o projeto é uma forma de chamar atenção para as mudanças climáticas e a necessidade de conservação de uma forma descontraída. “Muitas vezes, essas mensagens são sobre todas estas coisas que estão dando errado. Esta é uma história do tipo ‘Por aqui, as coisas estão funcionando – e vamos continuar assim'”, disse. O torneio comemora a importância da gordura para que os ursos estejam saudáveis e seguros.

O Parque Katmai, localizado ao sul da península, recebe visitas presenciais e online também. As visitas ao local marcam seus 15 mil turistas anualmente, enquanto via site, as câmeras registraram mais de 16 milhões de visualizações no ano passado.

Tal como celebridades, os ursos pardos de Katmai têm até a própria linha de acessórios, que variam entre blusas, calendários e canecas. O dinheiro da compra dos itens é transformado em fundos para a manutenção do parque.

As votações ocorrem do dia 2 de outubro ao dia 8, terça- feira. Neste link é possível conhecer os ursos que estão competindo. Para participar da votação, basta clicar neste link.

