Em média, as mulheres falam 3 mil palavras a mais do que os homens por dia

Mulheres entre 25 e 65 anos de idade falam 3 mil palavras a mais por dia do que os homens na mesma faixa etária. A conclusão é de uma colaboração entre pesquisadores de diversas universidades americanas e foi publicada no periódico especializado Journal of Personality and Social Psychology.

Eles analisaram 2.197 voluntários, que foram gravados 631 mil vezes por um aparelho chamado EAR durante suas rotinas entre 2005 e 2018.

Apesar da amostra ser bastante grande, os próprios pesquisadores admitem que há um grau razoável de incerteza estatística nos resultados: a análise dos áudios de adolescentes e jovens até 25 anos — bem como das gravações dos maiores de 65 — não revelaram diferenças significativas entre os sexos.

Um estudo anterior sobre o mesmo tema, publicado em 2007, usou uma amostra cinco vezes menor e encontrou uma diferença duas vezes menor entre homens e mulheres.

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Uma conclusão inesperada do experimento é que os voluntários como um todo, independentemente do sexo, estão falando cada vez menos e digitando cada vez em aplicativos de mensagens com o passar dos anos.

A ascensão dos smartphones ao longo da década de 2010 tornou ligações telefônicas muito menos frequentes e diminui o total de palavras faladas por dia a uma taxa de 300 por ano.

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Os pesquisadores reforçaram, em declarações à imprensa e no próprio estudo, que não desejam reforçar clichês: evidentemente existem muitas mulheres silenciosas e muitos homens falantes; as diferenças entre indivíduos ainda são muito mais acentuadas do que as diferenças entre gêneros.

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A pessoa mais silenciosa da amostra foi um homem que falava apenas 100 palavras por dia, em média, enquanto o campeão, também do sexo masculino, alcançava 120 mil.

“Diferenças de gênero na criação das crianças e no cuidado com a família podem explicar a diferença”, explica Matthias Mehl, o autor sênior do estudo. Se as mulheres ficam desproporcionalmente responsáveis por cuidar de filhos e pessoas mais velhas, elas naturalmente acabam falando mais que os homens.

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“Se algum fator biológico, como hormônios, fosse a causa principal, haveria uma diferença entre adolescentes. E se forças sociais fossem culpadas, a diferença deveria aumentar com o passar da idade. Não verificamos nenhum desses desfechos.”