Infográfico: quais as chances de cumprir promessas de Ano-Novo?

Ano-Novo…vida nova? Bem, depende.

Um estudo sueco sobre promessas de Ano-Novo analisou 1.062 voluntários. Mês a mês, eles avaliaram seu sucesso numa escala de 0% a 100% – sendo 0% “Abandonei minhas metas por completo” e 100% “Estou seguindo tudo como planejado”.

No infográfico abaixo, você confere o resultado. Para visualizá-lo por completo, basta clicar na imagem:

Promessas ligadas à saúde e bem-estar foram as mais populares entre os voluntários. Em primeiro ficou “fazer exercícios” (33%), seguida por “perder peso” (20%) e “comer melhor” (13%). Na fatia “outros” metas como comprar menos, organizar as finanças, maneirar na bebida, melhorar a decoração, investir em hobbies ou noivar.

Como esperado, o comprometimento dos voluntários diminuiu com o passar do tempo. Uma curiosidade: quem tentou incluir hábitos à rotina relatou, em média, 59% de sucesso ao final do ano. Já no grupo dos que pretendiam deixar de lado um hábito, esse número foi de 47%.