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Comportamento

Infográfico: quais as chances de cumprir promessas de Ano-Novo?

Um estudo analisou por 12 meses o comprometimento de pessoas em relação a metas como fazer exercícios, perder peso e parar de fumar. Veja o resultado.

Por Guilherme Eler 8 jan 2021, 18h36 | Atualizado em 13 jan 2021, 14h16
Pessoa escrevendo de caneta em um caderno.
 (fotografierende/Unsplash)
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Infográfico: quais as chances de cumprir promessas de Ano-Novo? Priorizar nos meus resultados Google

Ano-Novo…vida nova? Bem, depende.

Um estudo sueco sobre promessas de Ano-Novo analisou 1.062 voluntários. Mês a mês, eles avaliaram seu sucesso numa escala de 0% a 100% – sendo 0% “Abandonei minhas metas por completo” e 100% “Estou seguindo tudo como planejado”.

No infográfico abaixo, você confere o resultado. Para visualizá-lo por completo, basta clicar na imagem:

Imagem clicável que leva para o gráfico.
(Infográfico: Juliana Krauss / Juliana Alencar / Guilherme Eler/Superinteressante)
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Promessas ligadas à saúde e bem-estar foram as mais populares entre os voluntários. Em primeiro ficou “fazer exercícios” (33%), seguida por “perder peso” (20%) e “comer melhor” (13%). Na fatia “outros” ficam metas como comprar menos, organizar as finanças, maneirar na bebida, melhorar a decoração, investir em hobbies ou noivar.

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Como esperado, o comprometimento dos voluntários diminuiu com o passar do tempo. Uma curiosidade: quem tentou incluir hábitos na rotina relatou, em média, 59% de sucesso ao final do ano. Já no grupo dos que pretendiam deixar de lado um hábito, esse número foi de 47%.

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TAGS:
Ano Novo
Comportamento
Exercícios físicos
Sociedade
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