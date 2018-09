Linguagem inata

Se você é uma daquelas pessoas que odeiam estudar gramática, talvez se sinta mais confortável em saber que você já “nasceu sabendo”. É o que sugere um estudo de Marie Coppola e Elissa Newport, especialistas em ciências cognitivas da Universidade de Rochester, em Nova York. Um experimento com um grupo de surdos da Nicarágua indica que a língua de sinais que utilizam – aprendida em casa, sem uma educação formal – incorpora o conceito gramatical de sujeito da oração, presente em todas as línguas humanas conhecidas. Tal fato parece confirmar uma tese que o lingüista americano Noam Chomsky defende desde os anos 50: a de que a gramática é inata ao homem, em vez de adquirida pelo aprendizado. Para Chomsky, a rapidez com que uma criança aprende uma língua se deve a uma disposição inata para o domínio da gramática.