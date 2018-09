Medo pode ser transmitido pelo ar

Em um estudo realizado nos EUA, cientistas condicionaram um grupo de ratas a sentir medo de uma determinada situação – quando ela acontecia, as cobaias levavam um choque elétrico. Em seguida, o odor corporal emitido pelas ratas foi capturado e bombeado para um tanque separado, onde estavam seus filhotes.

Os bichinhos não tinham nenhuma comunicação com as mães. Nem sequer podiam vê-las. Mas, assim que eles aspiraram o cheiro extraído do primeiro tanque, imediatamente passaram a demonstrar medo. Ou seja: de alguma forma, os ratos conseguem transmitir medo pelo ar, por meio de seu odor corporal. Não se sabe se o mesmo ocorre em humanos.