Mentiras clássicas: “O Chester é um monstro deformado”

Tadinho. Como você pode ver acima, não é não. Ele é uma ave da espécie Gallus gallus, que a humanidade cria desde o século 15 a.C. – só que mais fortona. As lendas em torno do Chester foram alimentadas pela postura de sua inventora, a Perdigão, que nunca permitiu que o bicho fosse fotografado ou divulgou imagens dele.

Só aceitou fazer isso, a pedido da SUPER, em 2017. O frangão, que chegou ao mercado em 1983, foi criado via seleção artificial: a empresa escolheu as aves mais parrudas e as cruzou entre si. Também há outro fator envolvido. “Ele tem idade mais avançada”, diz o pesquisador Elsio Figueiredo, da Embrapa. Normalmente, os frangos são abatidos aos 42 dias de vida.

O Chester (cujo nome vem do inglês chest, que significa “peito”) vive mais, de 49 a 56, para ter tempo de ganhar peso. Ele não é mutante, e leva uma vida de frango comum. “Quanto melhor a saúde da ave, melhor para o produtor”, diz Figueiredo. Milho, afinal, é mais barato do que remédio.