Mentiras clássicas: Peppa Pig faz mal ao cérebro, diz Universidade Harvard

O marco zero dessa mentira é um blog espanhol chamado Fuerza Informativa, que inventou tudo em abril de 2016. Ao contrário de muitas lorotas de internet, esta não tem um pingo de nexo: Harvard jamais estudou o desenho animado. A matéria alegava que assistir Peppa poderia causar autismo – algo cientificamente absurdo, já que o autismo é um transtorno neurológico ligado a fatores hereditários.

Mas ficar muito tempo em frente à TV pode, sim, ser nocivo para o desenvolvimento dos pequenos. Uma série de pesquisas da Universidade de Montreal constatou que crianças que assistem muita TV entre os 2 e os 4 anos são mais sedentárias, antissociais e têm dificuldades de aprendizado. Tanto que a Academia Americana de Pediatria recomenda que as crianças não assistam a mais de duas horas de vídeo por dia (incluindo seu uso de TV, smartphone, tablet e computador).