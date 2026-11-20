James Birt é professor associado de Cinema, Audiovisual e Mídias Criativas e vice-diretor de Engajamento na Universidade Bond, na Austrália. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Grand Theft Auto 6, título de videogame mais conhecido como GTA 6, foi lançado mundialmente nesta quinta-feira, 19 de novembro. Mal posso esperar para jogar. E meu filho de 13 anos também está ansioso para isso.

Jovens como ele assistiram aos trailers e ao vídeo estendido da Netflix sobre o jogo. Os amigos deles estão falando sobre o jogo. Streamers populares do YouTube também. É fácil entender por que eles querem participar.

Quando explico que o jogo é classificado como R18+ na Austrália (no Brasil, o GTA 6 tem classificação indicativa para maiores de 18 anos, definida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública), eles já têm uma resposta pronta:

Mas você vai jogar.

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Então, o que pais e responsáveis precisam saber?

Do que se trata o jogo?

GTA 6 acompanha os personagens Jason e Lucia – um casal envolvido em uma conspiração criminosa. Pense em um drama policial do qual você pode participar. As descrições dos personagens da desenvolvedora Rockstar mencionam tráfico de drogas, prisão e um clube de strip-tease financiado com dinheiro do tráfico.

O GTA 6 é um jogo de mundo aberto, o que significa que os jogadores podem explorar atividades entre as missões da história. Para os jogadores, essa liberdade faz parte do apelo. Mas os trailers e vídeos de jogabilidade atuais revelam pouco sobre as tramas envolvidas.

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Os jogos anteriores da série mostram a variedade de conteúdo adulto comumente apresentado. Por exemplo, o GTA San Andreas, lançado em 2004, retrata encontros sexuais remunerados e uso de drogas. E o GTA 5, lançado em 2013, incluía uma missão de tortura que fazia com que os jogadores praticassem atos de violência.

Embora esses exemplos não revelem exatamente o que acontece no GTA 6, eles explicam por que precisamos olhar além dos trailers.

Os adolescentes ainda podem ter acesso?

Sabemos que, na Austrália, os jogos com classificação R18+ são legalmente restritos a adultos.

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Para o GTA 6, a classificação lista “violência de alto impacto, cenas de sexo e uso de drogas” (no Brasil, o Ministério da Justiça aponta conteúdo sexual, drogas, linguagem imprópria e violência). Isso dá aos pais algo específico para discutir com seus filhos adolescentes caso eles manifestem interesse em jogar.

Em março, os novos códigos de segurança online da Austrália entraram em vigor. Como parte desses códigos, as plataformas de jogos online agora devem exigir que os jogadores comprovem sua idade para permitir o acesso a conteúdo R18+.

Isso significa que as empresas de jogos PlayStation e Xbox (consoles nos quais o GTA 6 está disponível) agora exigem verificação de idade para baixar o jogo por meio de suas lojas na Austrália.

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NT: Já no Brasil, com a entrada em vigor do ECA Digital (Lei nº 15.211/2025), também conhecida como “Lei Felca”, em 2025, também é exigida a comprovação de idade além da antiga autodeclaração com botões com dizeres como “Sim, tenho mais de 18 anos” para criar uma conta de adulto e baixar este tipo de conteúdo, incluindo métodos como leitura facial, documento oficial com foto (RG, CNH ou passaporte) ou linha telefônica elegível (não pré-paga).

Preocupado com a possibilidade de seu filho jogar mesmo assim?

Verificar quem compra um jogo, no entanto, não determina quem vai segurar o controle depois. Os adolescentes ainda podem jogar usando a conta de um adulto.

Diante disso, você pode criar uma conta de usuário separada para seu filho adolescente em seu console e definir restrições de idade por meio do PlayStation Family ou das Configurações de Família do Xbox.

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Se planeja jogar você mesmo, também pode proteger as contas de adultos com uma senha de login.

Esteja ciente, porém, de que, se decidir não deixar seu filho adolescente jogar GTA 6, ele ainda assim poderá se deparar com o jogo na conta de um irmão mais velho ou na casa de um amigo.

Dados de uma pesquisa no Reino Unido publicados em 2023 estimaram que cerca de 70% dos jogadores de versões anteriores do GTA na Grã-Bretanha jogaram o jogo pela primeira vez quando tinham menos de 18 anos.

Videogames violentos incentivam o mau comportamento dos adolescentes?

Embora alguns estudos tenham sugerido que existe uma pequena relação entre jogos violentos e agressão física posterior entre crianças e adolescentes, a maior parte das pesquisas não corrobora tal correlação.

A Associação Americana de Psicologia reconheceu isso, afirmando que não há evidências suficientes para associar jogos violentos ao comportamento violento dos jogadores.

Os pais, no entanto, não devem ignorar a presença de nudez de forte impacto e conteúdo sexual no jogo. Embora um estudo de 2020 tenha constatado não haver evidências suficientes para associar o conteúdo sexualizado nos jogos a um aumento das atitudes sexistas nos jogadores, jogos anteriores da série GTA foram criticados por serem misóginos e sexistas.

Assistir é diferente de jogar?

Na última década, houve um aumento significativo na prática de assistir outras pessoas jogando videogames – da mesma forma que se assiste à TV ou a um filme.

Essa transmissão online de jogos costuma incluir comentários, humor e edição.

Um estudo norte-americano, publicado em março, analisou transmissões ao vivo no Twitch (uma plataforma online popular para transmissões de jogos). O estudo constatou que a linguagem agressiva dos streamers estava associada a mensagens de chat mais agressivas postadas pelos espectadores. Mas a jogabilidade violenta em si não apresentou associação significativa com mensagens de chat agressivas.

O estudo, porém, não estabeleceu causalidade nem efeitos especificamente em adolescentes. As conclusões não permitem determinar se assistir a um jogo é mais seguro do que jogá-lo. De qualquer forma, ambas as atividades podem, potencialmente, expor um adolescente a conteúdo inadequado para sua idade.

Então, o que devo dizer ao meu filho adolescente?

Quando se trata de escolher jogos com seus filhos, a Comissão de Segurança Digital da Austrália recomenda:

Verificar as classificações indicativas e avaliações dos jogos

Discutir limites, como quais tipos de conteúdo são aceitáveis e quais não são (e por quê)

Estabelecer regras sobre quando um jogo pode ser jogado e em quais cômodos da casa

Incentivar as crianças a se manifestarem quando algo as deixar desconfortáveis.

Também é importante incluir a exibição de vídeos de gameplay e visitas à casa de amigos como parte das conversas sobre jogos.

Se a resposta acabar sendo “não”, especialistas recomendam que os pais devem reconhecer e validar os sentimentos dos adolescentes, especialmente se eles reagirem fortemente à decisão.

Portanto, no caso do meu filho de 13 anos, estou explicando que certas cenas do jogo não são adequadas para ele, sem por isso menosprezar o interesse que ele tem pelo jogo. E se ele se deparar com algo impróprio por meio de um amigo ou de um vídeo online, quero que ele sinta que pode me contar, mesmo que eu tenha dito “não” ao jogo.

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