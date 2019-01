Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Que um motorista se envolveu em cinco acidentes de carro em menos de duas semanas. Tudo após sua recuperação de um impressionante transplante cerebral. A doadora, a “notícia” acrescenta, era mulher.

Qual é a verdade:

Óbvio que é só uma piada – e de mau gosto, já que parte de um estereótipo ofensivo. A notícia fake aparecia ilustrada pela foto de um homem que, de fato, passou por uma cirurgia inédita: um transplante de crânio – não de cérebro.

O nome dele é James Boysen e sua história verdadeira é mais incrível que a mentirosa: em 2015, recebeu quatro transplantes simultâneos, do mesmo doador, que forneceu crânio, rim, pâncreas e até a pele do topo da cabeça. Boysen terminou com mais cabelo do que tinha antes – o sonho de todo homem, com o perdão da estereotipada.