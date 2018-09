O que é o token usado pelos bancos?

Patrícia Machado

Token é aquele chaveirinho distribuído por alguns bancos para garantir a segurança dos clientes quando eles acessam a conta pelo caixa eletrônico, internet ou telefone. Pode parecer um trambolho burocrático que não cabe na carteira e ocupa espaço no molho de chaves. Pode ser um brinquedo que atrai a atenção de crianças que insistem em ligá-lo e desligá-lo toda hora. Mas trata-se também de uma maquininha pode-rosa que fornece senhas na hora de concluir transações monetárias. Para funcionar, o equipamento, cujo nome técnico é Token OTP (one time password), possui um número de série que deve ser cadastrado à conta do cliente. Feito isso, o relógio do software que controla a tecnologia é alinhado ao do token. A cada período de 36 ou 60 segundos (o tempo é determinado pelo departamento de segurança do banco), uma sequência numérica é gerada. Não importa se o token está ligado ou não, ele sempre muda o código. O trabalho só para quando a bateria chega ao fim, em cerca de 5 anos, o que dá um total de cerca de 3 milhões de códigos gerados. Cada um deles, na prática, é uma senha pessoal que só existe por alguns segundos. Se um hacker roubá-la, terá bem pouco tempo para usá-la.