Os nomes de cachorro mais populares do Brasil

É comum ver listas com os nomes de bebês mais registrados a cada ano. Em 2017 e 2018, Enzo e Valentina pareciam estar no auge e renderam uma série de memes na internet. Mas então, os pais e mães de pet podem se perguntar: será que eles teriam um equivalente canino? Sim: Thor e Mel são, de longe, os nomes preferidos dos donos de cães no Brasil.

O levantamento foi feito pela empresa DogHero, o maior hub de hospedagem e serviços para cães da América Latina. Todos os anos, eles realizam o PetCenso, com base em 1,4 milhões de animais cadastrados na plataforma.

À pedido da Super, eles forneceram um recorte dos nomes mais comuns para nove das raças de cachorro mais populares do Brasil. O resultado você confere abaixo.

Outros nomes se destacam mais dependendo da raça. Marley, por exemplo, só está presente na lista de labradores, fazendo referência ao filme que te deixou em prantos no cinema em 2008. Simba, por outro lado, figura apenas na lista de golden retrievers – talvez pela semelhança entre o pelo do cão e a juba do leão da Disney.

O caso mais engraçado é talvez o de Belinha, que encontra-se em terceiro lugar entre na raça poodle. Provavelmente, uma grande influência da cachorrinha de Ana Maria Braga que dominou as manhãs da televisão entre 2001 e 2015.

E você, achou seu cãozinho na lista?