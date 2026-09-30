Pessoas com mesas bagunçadas são mais criativas? Veja o que diz a ciência

Você se senta à mesa para começar um trabalho e percebe que precisa procurar uma anotação de alguns dias atrás. Começa a missão impossível: escavar uma montanha de papéis, pastas, canetas, cartões, calendários, comprovantes de compras, pen-drives, agendas, post-its, rolos de fita adesiva, grampeadores, envelopes e afins em busca do item. Com sorte, você acha a anotação e também aquele porta-retrato da família que perdeu em 2017.

Não é só você: muita gente possui mesas extremamente bagunçadas. Algumas dessas pessoas, como Albert Einstein, Mark Twain e Steve Jobs, se tornaram mundialmente famosas. O que já indica que isso, talvez, não seja uma coisa ruim.

5 dicas para estimular a criatividade (segundo a ciência)

Em 2013, pesquisadores da Universidade de Minnesota realizaram um teste. Dois grupos, um deles em uma sala bagunçada e outro em uma sala arrumadinha, foram encarregados de sugerir ideias para novos usos de bolas de pingue-pongue. Uma banca de avaliadores independentes classificou as ideias do grupo da sala bagunçada como mais criativas e interessantes que as da outra equipe. Em outro experimento, as pessoas na sala bagunçada mostraram maior propensão a escolher um produto novo em detrimento de um já estabelecido.

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A conclusão dos cientistas foi que ambientes organizados tendem a induzir uma mentalidade de convenção, tradição e manutenção do status quo. Nos experimentos, isso apareceu como maior escolha de alimentos saudáveis, maior doação para caridade e preferência por opções apresentadas como “clássicas”. Já os ambientes desorganizados parecem estimular uma mentalidade de quebra de convenções e busca por novidade. No estudo, isso se manifestou principalmente em maior criatividade e preferência por opções apresentadas como “novas”.

Para os autores, esses resultados contradizem a ideia de que organização é sempre “boa” e desordem é sempre “ruim”. Cada tipo de ambiente pode favorecer comportamentos diferentes, dependendo do objetivo. A organização pode favorecer comportamentos convencionais e escolhas saudáveis, enquanto a desordem pode favorecer a criatividade e novas ideias.

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Outros estudos

Um estudo da Universidade Normal de Shandong, também de 2013, encontrou resultados compatíveis: participantes em ambientes desorganizados tiveram desempenho melhor em medidas de criatividade, incluindo fluência, flexibilidade e originalidade. O trabalho também propôs que a desordem poderia aumentar a flexibilidade cognitiva e favorecer formas menos convencionais de pensamento.

Os mesmos cientistas voltaram ao tema em uma pesquisa de 2020. Nesse trabalho, investigaram uma variável interessante: o autocontrole individual. Eles descobriram que esse aumento na criatividade pode não aparecer para todo mundo. Nos testes, participantes com alto autocontrole apresentaram melhor desempenho criativo no ambiente desorganizado, enquanto pessoas com baixo autocontrole apresentaram pouca diferença entre os dois ambientes. Ou seja: as características individuais podem moderar o efeito.

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Por fim, pesquisadores da Universidade de Jinan estudaram a relação entre ordem/desordem ambiental e o modo como as pessoas processam informações. Os autores encontraram evidências de que a desordem pode favorecer um processamento mais global e conceitual, enquanto a ordem favorece um processamento mais local e focado nos detalhes. Isso pode fornecer um possível mecanismo cognitivo (ou seja, uma explicação biológica) para a associação entre desordem e criatividade.

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