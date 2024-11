Seis razões pelas quais as pessoas gostam de filmes de terror

As sombras arrepiantes e as decorações assombrosas transformam o cotidiano em algo sinistro no Halloween. E você pode estar pensando em se assustar com um bom filme de terror.

Imagens grotescas, violência extrema, sustos surpreendentes e personagens ameaçadores são elementos comuns, fazendo com que os espectadores sintam medo, pavor e repulsa.

Em geral, procuramos evitar essas emoções negativas em nossa vida cotidiana.

Então, por que algumas pessoas as procuram e gostam delas em filmes de terror?

1. O medo pode ser emocionante

Há muita sobreposição entre as emoções de medo e excitação. Em ambas, são liberados hormônios do estresse que podem produzir sintomas físicos, como aumento da frequência cardíaca e respiratória, sudorese e tensão muscular. As pessoas também se sentem mais alertas e “no limite”.

Continua após a publicidade

Pesquisas têm mostrado de forma consistente que pessoas com personalidades que anseiam por experiências emocionais intensas, inclusive medo e excitação, tendem a gostar de filmes de terror.

Mas para as pessoas mais medrosas, os sustos e as cenas violentas podem ser muito intensos. Isso pode resultar em comportamentos de enfrentamento, como desviar o olhar ou colocar as mãos sobre os ouvidos, especialmente se estiverem altamente imersos no filme.

No entanto, se a pessoa também gostar de emoções intensas, ela ainda poderá aproveitar a emoção do filme.

2. Há uma sensação de alívio

As pessoas podem gostar de filmes de terror por causa da sensação de alívio depois que um momento assustador passa.

Assistir a um filme de terror pode ser um pouco como uma montanha-russa emocional, com picos e depressões distintos de medo e alívio no decorrer do filme.

Continua após a publicidade

Por exemplo, no filme A Coisa, de 2017, os protagonistas principais sobrevivem a uma série de encontros assustadores com um palhaço demoníaco. Os momentos assustadores são separados por cenas mais calmas, provocando uma montanha-russa de emoções.

No clássico Tubarão, de 1975, os espectadores se sentem aliviados com os momentos assustadores, mas acabam se assustando de novo e de novo.

3. Eles satisfazem nossa curiosidade mórbida

Muitos filmes de terror apresentam temas e personagens sobrenaturais, como zumbis, lobisomens e vampiros. Portanto, os filmes de terror podem ajudar a saciar uma curiosidade mórbida.

A violência, a morte, a destruição e os elementos grotescos podem proporcionar às pessoas curiosas um espaço seguro para explorar coisas que não são seguras (ou socialmente apropriadas) no mundo real.

4. Podemos trabalhar nossos limites

Os filmes de terror podem refletir nossos medos mais profundos e estimular a introspecção sobre nossos limites pessoais de medo e repulsa.

Continua após a publicidade

Portanto, algumas pessoas podem gostar de assisti-los para ter uma melhor compreensão de seus próprios limites.

Assistir a filmes de terror também pode ser uma forma de ultrapassar os limites pessoais para se tornar potencialmente menos medroso ou enojado com coisas da vida real.

Em um estudo realizado por um de nós (Coltan), os fãs de filmes de terror relataram menos sofrimento psicológico durante os primeiros meses da pandemia da COVID em comparação com pessoas que não se identificam como fãs de filmes de terror.

5. Eles podem ser sociais

Algumas pessoas dizem que o aspecto social de assistir a filmes de terror com outras pessoas é uma grande parte de seu apelo.

Assistir com outras pessoas pode ajudar algumas pessoas a se sentirem mais seguras. Como alternativa, isso pode ajudar a amplificar a experiência emocional, alimentando-se das emoções das pessoas ao redor.

Continua após a publicidade

Os filmes de terror também são uma escolha comum como filme para sair à noite. Ficar assustados juntos é uma boa desculpa para se aconchegar e se confortar um com o outro.

6. Eles nos dão prazer com a miséria de outras pessoas

Os filmes de terror podem proporcionar a emoção prazerosa que sentimos ao testemunhar o infortúnio de outras pessoas, conhecida como schadenfreude. Isso ocorre mais quando achamos que a pessoa que está sofrendo o infortúnio o merece.

Em muitos filmes de terror, os personagens que sofrem um destino horrível são apenas secundários. Na maioria das vezes, essas almas infelizes são consideradas desagradáveis e geralmente fazem escolhas tolas antes de seu terrível fim.

Por exemplo, no filme Jovens Bruxas, de 1996, o personagem Chris Hooker é retratado como sendo cruel com as mulheres. Depois, ele morre ao ser atirado de uma janela.

Apesar da natureza terrível dos filmes de terror, um estudo realizado por um de nós (Coltan) constatou que os fãs de terror parecem ter os mesmos níveis de empatia que qualquer outra pessoa.

Continua após a publicidade

O que eu acho de tudo isso?

Os filmes de terror nos permitem confrontar nossos medos mais profundos por meio da segurança do faz de conta.

As pessoas gostam deles por vários motivos diferentes. E a combinação exata de motivos varia de acordo com o filme específico e com a pessoa ou pessoas que o assistem.

O que é certo, porém, é a crescente popularidade dos filmes de terror, com muitos para escolher.