Sob ameaça da informática

Fevereiro não foi um bom mês para o Pentágono, que recebeu uma série de ataques dos hackers. Na verdade, esse nunca é um bom mês para quem guarda segredos no computador. Tradicionalmente, ele é escolhido, junto com outubro, para as olimpíadas do submundo da tecnologia. Nesses eventos, o Pentágono já sofreu cerca de 250 000 ataques. “O último foi o mais organizado”, reclamou John Hanre, secretário de Defesa dos Estados Unidos. Nenhum grande sigilo, no entanto, foi alcançado, ele garante.