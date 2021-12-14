Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
COP26

O que rolou na COP26: um resumo do evento climático mais importante do ano

197 países se reuniram em novembro para discutir o futuro climático do planeta. Entenda quais foram os principais acordos e discussões que ocorreram no evento ambiental mais relevante dos últimos anos.

Por Maria Clara Rossini, Rafael Battaglia 14 dez 2021, 20h32 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Ilustração de pessoas fazendo protestos segurando placas escritas "ACT NOW", "DO BETTER", e planeta pegando fogo.
 (João Montanaro/Superinteressante)
Continua após publicidade
O que rolou na COP26: um resumo do evento climático mais importante do ano Priorizar nos meus resultados Google

A COP é um evento anual. Mas a 26ª edição foi particularmente relevante porque marcou os cinco anos desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015. Ele visa manter o aumento da temperatura da Terra abaixo de 2 ºC (e idealmente até 1,5 ºC) em relação aos níveis pré-industriais até 2100. Ele também prevê que, a cada cinco anos, as nações signatárias reafirmem o seu compromisso e apresentem novos planos para frear a crise climática.

A 26ª Conferência da ONU para Mudanças Climáticas ocorreu em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro de 2021. A sigla “COP” vem de “Conferência das Partes”, em inglês. As “partes” são os países que, há quase 30 anos,  firmaram um pacto ambiental durante a Eco-92, no Rio de Janeiro. Em 2021, chefes de Estado e representantes de 197 países – incluindo Joe Biden (EUA), Boris Johnson (Reino Unido) e Angela Merkel (Alemanha) –  estiveram presentes na reunião climática mais importante dos últimos anos.

Alguns estudos divulgados na COP26 pautaram o debate das reuniões. O Instituto de Política Ambiental Europeia, por exemplo, mostrou que o 1% mais rico da população global (independentemente do país onde cada uma dessas pessoas viva) emite 30 vezes mais gases do efeito estufa do que deveria – levando em conta o teto das emissões por habitante necessário para conter o aquecimento global.

Outra análise mostrou a urgência em cortar o uso de combustíveis fósseis: se os países não se comprometerem com as metas a longo prazo, o mundo deve enfrentar um aumento de 2,4 ºC na temperatura global até o fim do século. Bem mais do que o 1,5 ºC considerado seguro.

Siga
Continua após a publicidade

Daí a importância dos acordos para reduzir as emissões o quanto antes. Confira as principais resoluções da COP26.

Acordo florestal

Ilustração de flor crescendo em tronco de árvore derrubada.
(João Montanaro/Superinteressante)
Continua após a publicidade

O Forest Deal (“Acordo Florestal”) foi assinado por 105 países e visa zerar o desmatamento global até 2030. Um fundo de US$ 19,2 bilhões será criado para ações de preservação, combate a incêndios e reflorestamento. A adesão do Brasil, que receberá parte do dinheiro, foi cercada de expectativas. O país, lar de 60% da Amazônia, anda na contramão: em 2020, as emissões globais de gases do efeito estufa caíram 7% devido à pandemia. Por aqui, elas cresceram 9,5%, impulsionadas pelo desmatamento.

Adeus, carvão

Ilustração de pedra de carvão quebrada com rosto de morta, segurando uma bandeirinha branca da paz.
(João Montanaro/Superinteressante)

O carvão é o combustível fóssil que mais contribui para o efeito estufa – e ainda é a maior fonte de energia elétrica do planeta, responsável por 33% da geração global. Há dez anos, eram 40%, mas a redução precisa acelerar. Por isso, 40 países assinaram um acordo se comprometendo a eliminar o uso de carvão mineral entre as décadas de 2030 e 2040. A maior parte dos signatários é composta por países desenvolvidos: Coreia do Sul, Canadá, Polônia, entre outros. Estados Unidos e China, os dois maiores poluidores do mundo, ficaram de fora do acordo – o Brasil também.

Continua após a publicidade

Plano bilateral

Ilustração de duas mãos gigantes antromorfizadas se apertando, como se fechassem um acordo.
(João Montanaro/Superinteressante)

China e EUA se comprometeram a cooperar em projetos para reduzir as emissões de metano (que retém 28 vezes mais calor que o CO2), além daquelas vindas dos setores industrial, de energia e de transportes. Foi uma surpresa positiva, já que  Joe Biden criticou a ausência de Xi Jinping na conferência. Os dois países, juntos, respondem por 38% dos gases do efeito estufa lançados, e a promessa vai ao encontro da meta de ambos de neutralizar suas emissões de carbono: a China quer fazer isso até 2060; os EUA, até 2050.

Quem paga a conta

Ilustração de ativistas: cientistas, pessoas vestidas de árvore, chapéu de turbina eólica, planetinhas Terra.
(João Montanaro/Superinteressante)

Para frear o aquecimento global, todas as nações devem utilizar fontes de energia renováveis. Só que os combustíveis fósseis ainda são mais baratos a curto prazo. Países desenvolvidos têm mais condições de adaptar sua matriz energética do que as nações em desenvolvimento. Na COP15, em 2009, os países ricos se comprometeram a pagar US$ 100 bilhões por ano para financiar a adoção de fontes renováveis nas nações pobres. Era para a meta ter sido atingida em 2020, mas o investimento permanece na média dos US$ 80 bilhões por ano. Ficou decidido que deveria haver um “aumento significativo” do financiamento aos países em desenvolvimento até 2025.

Continua após a publicidade

Lado B

Ilustração de pessoas fazendo protestos segurando placas escritas
(João Montanaro/Superinteressante)

Em Glasgow, rolou também o Encontro das Pessoas por Justiça Climática, evento alternativo com painéis e discussões sobre temas que o grupo organizador (chamado Coalizão COP26) julgou estarem ausentes na conferência principal, como formas de mitigar o impacto do aquecimento global sobre as populações mais pobres – gente que perde a casa por conta de intempéries, por exemplo. A Coalizão esteve por trás também dos protestos que reuniram mais de 200 mil pessoas na cidade, pedindo decisões mais agudas no combate à crise climática. Houve ainda o Fóssil do Dia, “prêmio” entregue por uma rede de ONGs para quem empacou as negociações durante a COP. O Brasil levou a láurea ingrata duas vezes ao longo dos 14 dias de conferência.

A palavra final

Ilustração de político falando no palco com símbolo da ONU.
(João Montanaro/Superinteressante)
Continua após a publicidade

No encerramento de cada edição da COP, os países assinam um documento que oficializa as novas metas. Pela primeira vez, o texto final deu nome aos bois: pediu a diminuição do uso de carvão mineral e a redução de subsídios a combustíveis fósseis. Parece pouco, mas é que todos os relatórios das outras 25 edições eram bem mais vagos. O texto ainda estabelece reuniões anuais para rever as metas climáticas dos países.

Publicidade
TAGS:
Meio Ambiente
ONU
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).