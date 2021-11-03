Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
COP26

Pela primeira vez, metas divulgadas por países podem manter aquecimento global abaixo de 2°C

Os novos planos apresentados pela Índia na COP26 mudaram o jogo: o país pretende expandir sua base de energia limpa e atingir a neutralidade de carbono até 2070.

Por Salvador Nogueira 3 nov 2021, 18h42 | Atualizado em 4 nov 2021, 13h10
Ilustração da COP26
 (Gustavo Magalhães/Superinteressante)
Continua após publicidade
Pela primeira vez, metas divulgadas por países podem manter aquecimento global abaixo de 2°C Priorizar nos meus resultados Google

Esta quarta-feira (3) viu uma boa notícia para quem acredita que a humanidade conseguirá reverter a situação climática em que se encontra: um estudo da Universidade de Melbourne, na Austrália, sugere que, se forem concretizados todos os compromissos já assumidos durante a COP26, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, o mundo conseguirá limitar o aumento global de temperaturas a menos de 2° C, valor tido como limítrofe para impedir grandes catástrofes até o final do século.

A virada veio com planos apresentados pela Índia, o terceiro maior emissor de gases-estufa (atrás de China e EUA). A proposta envolve a expansão radical de sua base de energia limpa, principalmente solar. Anunciadas pelo primeiro-ministro Narendra Modi, as novas metas indianas envolvem ter metade de sua energia vinda de fontes renováveis e atingir a neutralidade de carbono (ou seja, um balanço preciso entre emissões e sorvedouros) até 2070.

Esses novos números, somados aos já apresentados pelo resto do mundo, levariam a temperatura a subir 1,9° C acima dos níveis pré-industriais. É a primeira vez que o mundo se vê numa trajetória capaz de conter a catástrofe climática prevista para mais de 2° C, pelos termos do Acordo de Paris. Mas isso não quer dizer que estejamos seguros, claro. Mais do que propor metas, é preciso executá-las. E não custa lembrar que esses acordos não prevêem punições para quem não cumprir o prometido. É basicamente um exercício internacional de consciência e boa-vontade.

E a COP26 ambiciona mais, segundo seu presidente, Alok Sharma. De acordo com ele, o objetivo agora é buscar ainda mais compromissos dos países participantes, para que a meta de limitar o aquecimento a 1,5° C passe a estar ao alcance. Ele sugere que, embora as metas de longo prazo de neutralidade de carbono tenham evoluído bastante, ainda é preciso mais ambição no curto prazo, com cortes significativos de emissões até 2030.

Siga
Continua após a publicidade

Não será fácil. Para que o mundo tenha boa chance de não cruzar o limiar de 1,5° C, será preciso reduzir as emissões globais em 45% até 2030, comparadas aos níveis de 2010, sugere o autor do estudo Malte Meinshausen, climatologista da Universidade de Melbourne e membro do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU.

 

Continua após a publicidade

Cortes de combustíveis fósseis

A partir do ano que vem, mais de 20 países e instituições financeiras devem interromper todo e qualquer novo financiamento de empreendimentos ligados a combustíveis fósseis no exterior e redirecionar esses recursos para energia limpa. Entre as nações mais ricas a bancarem o acordo estão os Estados Unidos e o Reino Unido.

O acordo sendo desenhado na COP26 também envolve Dinamarca e alguns países em desenvolvimento, como a Costa Rica, além de instituições como o Banco Europeu de Investimento. A iniciativa prevê que os recursos que antes seriam empenhados em combustíveis fósseis passarão a fluir para iniciativas de energia limpa, somando cerca de US$ 8 bilhões por ano. É uma boa notícia, mas cheia de poréns.

China e Japão, dois grandes investidores globais em combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural), por ora ficaram de fora, numa boa ilustração de como é difícil costurar acordos multilaterais efetivos para conter a crise climática.

Continua após a publicidade

E os termos negociados não barram, por exemplo, o desenvolvimento de projetos nacionais de combustíveis fósseis dos signatários, nem interrompem ações em andamento, como o financiamento de um campo de gás em Moçambique, pelo Reino Unido.

Demissão brasileira

Durante a COP26, o coordenador-executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, Oswaldo dos Santos Lucon, decidiu pedir demissão. Ele comunicou a solicitação de exoneração ao grupo que até então coordenava por um aplicativo de mensagens, na terça-feira (2).

Continua após a publicidade

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Lucon justificou sua saída: “O meu intuito ao assumir o fórum foi colocar o governo federal em contato com a sociedade civil, promover o diálogo de uma forma transparente, baseada na ciência e em reforço às nossas instituições. Não foi o que aconteceu. Então acho que outra pessoa pode eventualmente fazer esse serviço melhor do que eu.”

O pesquisador não se aprofundou nas dificuldades que enfrentou, mas sua saída ecoa a enorme dificuldade que o governo brasileiro tem para fazer com que suas palavras e suas ações se encontrem no mesmo lugar, na área ambiental. Durante a COP26, o país já se comprometeu com um corte de 30% nas emissões de metano até 2030, além de zerar o desmatamento nessa mesma data.

Continua após a publicidade

Lucon permanece em Glasgow, já que participa da Cúpula do Clima como observador da ONU e membro do IPCC.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
Energia Sustentável
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).