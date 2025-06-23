Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

4 coisas que você precisa saber antes do novo “Superman”

É um pássaro? É um avião? Não, é um reboot. Batemos um papo com a equipe por trás do filme, que estreia em julho e inaugura a nova fase da DC nos cinemas.

Por Eduardo Lima 23 jun 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Imagem com os personagens Superman e Kripto numa caverna de gelo. À esquerda, vê-se um androide. Cena do filme Superman Legacy (2025).
 (Divulgação/Reprodução)
Continua após publicidade
4 coisas que você precisa saber antes do novo “Superman” Priorizar nos meus resultados Google

A fonte

Ilustração do personagem Superman sentado nas nuvens observando Metrópolis.
(Divulgação/Reprodução)

James Gunn (Guardiões da Galáxia), atual copresidente da DC Studios, dirigiu e roteirizou o filme. Sua principal inspiração foi a elogiada HQ Grandes Astros: Superman (2005-2008), de Grant Morrison e Frank Quitely. A história condensa boa parte da mitologia do herói. Prestes a morrer, Superman precisa realizar 12 tarefas. No caminho, encontra uma porção de aliados e, claro, vilões icônicos, como Lex Luthor e Parasita.

O amor está no ar

Continua após a publicidade
Imagem com os personagens Superman e Lois Lane voando e se beijando. Cena do filme Superman Legacy (2025).
(Divulgação/Reprodução)

Um elemento central de Grandes Astros  é o trabalho de Clark Kent como repórter e o romance com sua colega, Lois Lane. “Conversei com dois jornalistas que me ajudaram a moldar essa versão da Lois”, explica a atriz Rachel Brosnahan, vencedora de um Emmy pelo seu papel na comédia Maravilhosa Sra. Maisel. Espere por flertes (e DRs) na redação do Planeta Diário.

Siga
Continua após a publicidade

Bondade vs. tech bros

Imagem com o personagem Superman. Cena do filme Superman Legacy (2025).
(Divulgação/Reprodução)
Continua após a publicidade

“Ele se preocupa mais com outras pessoas do que com ele mesmo”, diz David Corenswet, o Superman. A construção do personagem se baseou em sua gentileza – algo que, segundo Gunn, parece estar fora de moda. Já Luthor pode ter tido uma inspiração bem atual: o ator Nicholas Hoult contou que leu uma biografia de Elon Musk durante a pesquisa para o papel.

Haja calendário

Continua após a publicidade
Imagem com o personagem Lanterna Verde com seu anel lançando um raio. Cena do filme Superman Legacy (2025).
(Divulgação/Reprodução)

O filme terá novos  personagens, como o Lanterna Verde Guy Gardner, o Senhor Incrível, a Mulher-Gavião e Krypto (o Supercão). Todos eles podem aparecer de novo: sob o comando de Gunn, a DC planeja lançar sete produções por ano, entre live-actions e animações, nos cinemas e na HBO Max. Dentre os projetos confirmados estão uma série policial dos Lanternas para 2026 e dois filmes do Batman (um deles, estrelado por Robert Pattinson).

Continua após a publicidade

Grandes Astros: Superman - Edição Absoluta

Grandes Astros: Superman - Edição Absoluta

Compre agora: Amazon - R$ 299,90

https://www.youtube.com/watch?v=lPwThnXaOAI&t=112s

Publicidade
TAGS:
Amazon
Cinema
Cultura
DC Comics
Hollywood
HQs
Quadrinhos
Superman
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).