4 coisas que você precisa saber antes do novo “Superman”
É um pássaro? É um avião? Não, é um reboot. Batemos um papo com a equipe por trás do filme, que estreia em julho e inaugura a nova fase da DC nos cinemas.
A fonte
James Gunn (Guardiões da Galáxia), atual copresidente da DC Studios, dirigiu e roteirizou o filme. Sua principal inspiração foi a elogiada HQ Grandes Astros: Superman (2005-2008), de Grant Morrison e Frank Quitely. A história condensa boa parte da mitologia do herói. Prestes a morrer, Superman precisa realizar 12 tarefas. No caminho, encontra uma porção de aliados e, claro, vilões icônicos, como Lex Luthor e Parasita.
O amor está no ar
Um elemento central de Grandes Astros é o trabalho de Clark Kent como repórter e o romance com sua colega, Lois Lane. “Conversei com dois jornalistas que me ajudaram a moldar essa versão da Lois”, explica a atriz Rachel Brosnahan, vencedora de um Emmy pelo seu papel na comédia Maravilhosa Sra. Maisel. Espere por flertes (e DRs) na redação do Planeta Diário.
Bondade vs. tech bros
“Ele se preocupa mais com outras pessoas do que com ele mesmo”, diz David Corenswet, o Superman. A construção do personagem se baseou em sua gentileza – algo que, segundo Gunn, parece estar fora de moda. Já Luthor pode ter tido uma inspiração bem atual: o ator Nicholas Hoult contou que leu uma biografia de Elon Musk durante a pesquisa para o papel.
Haja calendário
O filme terá novos personagens, como o Lanterna Verde Guy Gardner, o Senhor Incrível, a Mulher-Gavião e Krypto (o Supercão). Todos eles podem aparecer de novo: sob o comando de Gunn, a DC planeja lançar sete produções por ano, entre live-actions e animações, nos cinemas e na HBO Max. Dentre os projetos confirmados estão uma série policial dos Lanternas para 2026 e dois filmes do Batman (um deles, estrelado por Robert Pattinson).
Grandes Astros: Superman - Edição Absoluta
https://www.youtube.com/watch?v=lPwThnXaOAI&t=112s