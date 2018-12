40 filmes com desfechos surpreendentes

1. Foto: Montagem zoom_out_map 1/41 A história do cinema é marcada por revelações bombásticas. Nem toda reviravolta no enredo teve um bom resultado. Mas, sem dúvida, estas cartas na manga são quase infalíveis para que uma produção fique por mais tempo gravada na memória. Se a sua anda enferrujada, a gente ajuda recapitulando alguns finais surpreendentes das últimas décadas nas telonas. Evitamos incluir spoilers nesta galeria, mas pode ser que tenha passado algum. Então, prossiga por sua conta. Clique em Leia Mais e veja as revelações.

2. Foto: Reprodução zoom_out_map 2/41 Star Wars - Episódio V: O império contra-ataca (George Lucas, 1980) - A história você conhece. Luke Skywalker, Han Solo e a Princesa Leia lideram uma aliança rebelde e tentam resistir aos ataques do Império. Ao final do segundo (ou quinto, como quiserem) episódio da série, Darth Vader congela Han Solo e tem um confronto decisivo com Luke. Depois de decepar uma das mãos do herói, o vilão mais querido dos nerds faz a revelação que ajudou a transformar a série em um clássico. Nunca viu o filme e ainda não sabe qual é?

3. Foto: Reprodução zoom_out_map 3/41 Psicose (Alfred Hitchcock, 1960) - A jovem secretária Marion rouba 40 mil dólares, foge e vai parar em um hotel bizarro. Aí ela decide tomar um banho e começa assim uma das sequências de suspense mais famosas de todos os tempos. Mas o verdadeiro mistério da trama é guardado para o desfecho, quando finalmente entendemos melhor o assassino misterioso.

4. Foto: Divulgação zoom_out_map 4/41 O sexto sentido (M. Night Shyamalan, 1999) - Cole vê gente morta o tempo todo. Enquanto tenta tratar e orientar o garotinho, o psiquiatra Malcolm Crowe acaba descobrindo muita coisa sobre a própria vida. Quer dizer. Clique em Leia Mais e veja o que ele descobriu.

5. Foto: Divulgação zoom_out_map 5/41 Clube da luta (David Fincher, 1999) - Edward Norton dá vida a um homem com problemas de insônia que leva uma vida bem medíocre. Até que Tyler Durden aparece em sua vida. Juntos, os dois formam uma parceria de sucesso: fundam o Clube da Luta, criam um exército de revolucionários e dividem a mesma mulher. OK, a última parte é um pouco estranha. Até o momento em que você entende tudo.

6. Foto: Divulgação zoom_out_map 6/41 Planeta dos macacos (Franklin J. Schaffner, 1968) - Em algum lugar do futuro, o astronauta George Taylor e sua equipe aterrissam em um planeta dominado por macacos, onde os humanos são oprimidos e escravizados. A revelação vem no final, quando Taylor finalmente consegue escapar dos símios que o perseguem. O protagonista fica tão embasbacado quanto o espectador que assiste a cena pela primeira vez.

7. Foto: Divulgação zoom_out_map 7/41 A vila (M. Night Shyamalan, 2004) - A paz dos habitantes de uma ilha isolada é ameaçada pelos misteriosos seres que habitam a floresta. Quando um jovem é gravemente ferido, sua amada decide atravessar a floresta onde vivem os monstros em busca de medicamentos. Mas ela vai descobrir muito mais nesta aventura.

8. Foto: Divulgação zoom_out_map 8/41 Os outros (Alejandro Amenábar, 2001) - Durante a II Guerra Mundial, Grace se muda com os filhos para uma mansão enquanto aguarda o retorno de seu marido. Os três vivem na escuridão, assombrado pelos outros, criaturas que podem ou não ser fantasmas que habitam o casarão. A verdade aparece quando novos empregados chegam à casa.

9. Foto: Divulgação zoom_out_map 9/41 Dogville (Lars von Trier, 2003) - Não é só a reviravolta. O filme, que inclui um cenário minimalista e atuações excelentes, vale pela experiência. É assim. Uma mulher fugitiva se refugia em uma pequena cidade do Colorado. Quando os habitantes descobrem que ela está sendo procurada, começam a explorá-la, em troca do segredo sobre o seu paradeiro. Embora tenha aceitado toda a humilhação calada, a mulher é denunciada do mesmo jeito e, finalmente encontrada. E você descobre que valeu a pena esperar quase duas horas de tortura psicológica.

10. Foto: Divulgação zoom_out_map 10/41 Cidade dos sonhos (David Lynch, 2001) - É David Lynch. Então, é possível que você não compreenda o que acontece neste filme, mesmo depois da nossa tentativa de explicá-lo. Mas vamos lá. Depois de um acidente, uma mulher perde a memória e passa a viver em um apartamento com uma aspirante a atriz de Hollywood. Juntas, entre cenas oníricas e uma trama complexa, as duas tentam descobrir a origem misteriosa da desmemoriada.

11. Foto: Divulgação zoom_out_map 11/41 Os suspeitos (Bryan Singer, 1995) - Verbal Kint, um homem com paralisia cerebral, presta depoimento à polícia sobre um crime. Enquanto isso, o FBI segue as pistas para tentar descobrir a identidade do criminoso. A frase que fecha o roteiro resume bem a bomba que cai na cabeça do espectador ao final deste filme: O maior truque do Diabo foi convencer o mundo de que ele não existe.

12. Foto: Divulgação zoom_out_map 12/41 Chinatown (Roman Polanski, 1974) - Um detetive especializado em casos matrimoniais é contratado por uma mulher misteriosa da alta sociedade para investigar a traição de seu marido. Quando começa a se envolver com o caso, o detetive descobre que não foi a esposa do ricaço que o contratou. Essa é a primeira de muitas intrigas e reviravoltas neste que é considerado um dos roteiros mais brilhantes da história do cinema. A cereja do bolo é a revelação final.

13. Foto: Divulgação zoom_out_map 13/41 Se7en (David Fincher, 1995) - Um serial killer que orquestra seus crimes baseado nos sete pecados capitais desafia a inteligência dos dois detetives que investigam o caso. Quando um deles começa a trazer para dentro de casa suas frustrações com o trabalho, começa a se desenhar um final trágico e perturbador (apesar de ser bem menos explícito do que outras cenas do filme). Clique em Leia Mais para desvendar o mistério.

14. Foto: Divulgação zoom_out_map 14/41 Desejo e reparação (Joe Wright, 2007) - Quando a jovem Briony acusa Robbie, o namorado de sua irmã Cecilia, a estuprar uma adolescente, a vida de todos os envolvidos é afetada. Para escapar da prisão, Robbie escolhe lutar na a 2ª Guerra Mundial, com o sonho de um dia reencontrar Cecilia. Muito tempo depois, eles se veem novamente. Mas nada será como antes.

15. Foto: Divulgação zoom_out_map 15/41 A pele que habito (Pedro Almodóvar, 2011) - Um cirurgião plástico obcecado com a ideia de recriar pele humana sintética encontra uma nova cobaia para suas experiências. O grande trunfo do filme é que a surpresa do roteiro não está no final - ela perturba o espectador durante todo o filme. Quem curte os filmes de Almodóvar pode até não se surpreender com a estética e a temática.

16. Foto: Divulgação zoom_out_map 16/41 Um corpo que cai (Alfred Hitchcock, 1958) - Hitchcock ataca novamente. Desta vez, seu protagonista é um detetive com fobia de altura obcecado por uma mulher atormentada por visões e com tendências suicidas. Quando ela finalmente se joga de uma torre alta, a vida dele vira de cabeça para baixo. E só o começo do mistério.

17. Foto: Reprodução zoom_out_map 17/41 Psicopata americano (Mary Harron, 2000) - Patrick Bateman é um executivo bem-sucedido. E é também um psicopata violento. Que o autor Bret Easton Ellis nunca veja esta galeria. É que ele não ficou muito satisfeito com a adaptação, que transforma o final ambíguo do livro em um desfecho um pouco mais definitivo.

18. Foto: Reprodução zoom_out_map 18/41 12 macacos (Terry Gilliam, 1995) - Num futuro pós-apocalíptico, um condenado é enviado em uma viagem de volta no tempo em busca de informações sobre o vírus que devastou o planeta. Nos anos 1990, ele conhece um jovem que pode ser parte do exército dos 12 macacos, a organização que disseminou o vírus. Enquanto isso, o protagonista é atormentado por sonhos terríveis.

19. Foto: Divulgação zoom_out_map 19/41 Corpo Fechado (M. Night Shyamalan, 2000) - M. Night Shyamalan curte uma reviravolta. David Dunn, o único sobrevivente de um acidente de trem, conhece Elijah Price, que tenta convencê-lo que ele é como um super-herói de histórias em quadrinhos. Tudo porque David escapou ileso de um acidente trágico - e meio misterioso.

20. Foto: Divulgação zoom_out_map 20/41 Garotas Selvagens (John McNaughton, 1998) - Um conselheiro estudantil é acusado de estuprar duas adolescentes: Kelly, uma jovem mimada que é apaixonada por ele, e Suzie, a rebelde-sem-causa da cidade. Logo se descobre que as duas armaram o plano. E essa não é nem de longe a reviravolta mais importante do filme.

21. Foto: Divulgação zoom_out_map 21/41 Identidade (James Mangold, 2003) - 10 pessoas estranhas ficam presas em um hotel de beira de estrada durante uma tempestade. O clima fica tenso quando elas começam a ser assassinadas, uma a uma. A surpresa fica por conta da identidade do assassino.

22. Foto: Reprodução zoom_out_map 22/41 Traídos pelo Desejo (Neil Jordan, 1992) - Esse é um dos spoilers mais famosos do cinema. Mas muita gente não conhece a história do filme. É assim: o terrorista Fergus mantém em cativeiro o soldado britânico Jody. Os dois ficam amigos e Jody, sabendo que vai morrer, pede a Fergus que encontre sua namorada Dil. Fergus a encontra. E se apaixona por ela. E descobre que ela não é exatamente como ele imaginava.

23. Foto: Reprodução zoom_out_map 23/41 Jogos Mortais (James Wan, 2004) - Uma das séries com mais violência explícita do cinema começou com dois homens e um cadáver presos em um lugar abandonado. O homem morto no chão serve para lembrar que os sobreviventes podem morrer se não jogarem o jogo proposto por um maníaco desconhecido que parece saber muito sobre eles. Muitas cenas de tortura depois (inclusive uma automutilação histórica), a identidade do criminoso é revelada. Bem, mais ou menos.

24. Foto: Reprodução zoom_out_map 24/41 Sem saída (Roger Donaldson, 1987) - O militar Tom passa a ser o principal suspeito do assassinato de uma femme fatale (sempre elas). Acontece que ela também era amante do Secretário de Defesa David Brice, que foi quem provavelmente a matou. Enquanto Tom tenta provar sua inocência, descobrimos mais detalhes sobre o crime - até o final surpreendente.

25. Foto: Reprodução zoom_out_map 25/41 Cidadão Kane (Orson Welles, 1941) - Este filme é famoso por estar em quase todas as listas de melhores do cinema. E também nas listas de filmes que muita gente finge que assistiu. Quando Charles Foster Kane morre, a mídia tenta descobrir o significado de sua última palavra: rosebud. A vida toda do figurão da imprensa é investigada - desde sua infância pobre até a sua ascensão. O spoiler que contamos no Leia Mais não é a versão oficial da surpresa do filme. Mas é a mais famosa.

26. Foto: Reprodução zoom_out_map 26/41 Harry Potter e o Enigma do Príncipe (David Yates, 2009) - Leu os livros? Assistiu aos filmes seguintes? Conhece minimamente a história de Harry Potter? Então pode pular esta revelação surpreendente. Mas quem não é familiar com a saga pode nem desconfiar de um dos eventos mais emocionantes: a morte de um personagem central. Pelas mãos de outro personagem central. Bomba na cabeça de adolescentes e crianças do mundo inteiro.

27. Foto: Reprodução zoom_out_map 27/41 O Gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920) - Neste clássico do expressionismo alemão, Francis conta suas experiências ao enfrentar um médico lunático que matou pessoas manipulando o sonâmbulo Cesare. Assim começou o terror no cinema. E veio também a primeira grande reviravolta que provavelmente influenciou todas as outras desta galeria.

28. Foto: Reprodução zoom_out_map 28/41 Monty Python em busca do Cálice Sagrado (Terry Gilliam e Terry Jones, 1975) - O Rei Arthur e seus cavaleiros embarcam em uma busca ávida, porém com recursos escassos, pelo Santo Graal. Se você prestar bem atenção, vai logo matar o grande mistério do filme genial feito pelo grupo de humoristas Monty Python.

29. Foto: Divulgação zoom_out_map 29/41 O suspeito da Rua Arlington (Mark Pellington, 1999) - Um professor universitário especializado em terrorismo está completamente convencido de que seu novo vizinho é um terrorista e planeja um atentado em breve.

30. Foto: Divulgação zoom_out_map 30/41 As aventuras do Barão de Münchausen (Terry Gilliam, 1988) - Para salvar sua cidade sitiada pelos turcos, o Barão de Münchausen sai em uma viagem fantástica em busca de seus amigos. Quem já conhecia o personagem histórico não se surpreendeu com o final. Terry Gilliam também curte os plot twists.

31. Foto: Divulgação zoom_out_map 31/41 Uma mente brilhante (Ron Howard, 2001) - Neste premiado filme, as reviravoltas são previsíveis, mas não menos marcantes. O drama conta a história do matemático John Nash, cuja carreira brilhante é permeada pela companhia de sua pequena sobrinha, seu antigo colega de quarto e de um homem que o convence a fazer missões antinazistas a serviço do Pentágono.

32. Foto: Reprodução zoom_out_map 32/41 Ilha do medo (Martin Scorsese, 2010) - Nos anos 1950, Teddy Daniels investiga o desaparecimento de uma assassina que escapou de um hospital psiquiátrico. Enquanto procura por ela, Teddy é atormentado por sonhos que envolvem o assassinato de sua esposa. Clique em Leia Mais e veja o que acontece no final.

33. Foto: Divulgação zoom_out_map 33/41 A órfã (Jaume Collet-Serra, 2009) - Kate e John, que perderam recentemente um bebê, adotam Esther, uma menina misteriosa de 9 anos. Apesar de ser uma garota adorável e talentosa perto do pai adotivo, Esther torna a vida de Kate e de seus dois irmãos adotivos um inferno. Enquanto a família entra em colapso, Kate tenta descobrir mais sobre a origem da garota diabólica.

34. Foto: Reprodução zoom_out_map 34/41 Sexta-feira 13 (Sean S. Cunningham, 1980) - Tudo começou com uma criança que se afogou em um acampamento, graças à negligência da equipe de conselheiros. Quando o acampamento reabre, anos depois, os novos conselheiros são perseguidos por um assassino misterioso. Parece óbvio que se trate da criança afogada que voltou dos mortos para assombrá-los, né? Na verdade, não.

35. Foto: Divulgação zoom_out_map 35/41 O grande truque (Christopher Nolan, 2006) - Robert Angier e Alfred Borden são dois mágicos que levam sua rivalidade à sério demais - um sempre tentando desbancar o outro. Quando Alfred começa a levar vantagem na disputa, Robert desconfia e resolve investigar para saber o que está por trás dos misteriosos e perigosos truques do rival. O final é um daqueles momentos em que você se pergunta como é que eu não pensei nisso antes? Ponto para Christopher Nolan.

36. Foto: Divulgação zoom_out_map 36/41 Oldboy (Chan-wook Park, 2003) - Oh Dae-Su é sequestrado e confinado em uma prisão por 15 anos sem saber o motivo. Quando consegue sair, ele só tem um desejo: se vingar de quem o colocou na prisão. A cozinheira Mi-do é a sua única companhia - e eventualmente torna-se também sua amante. O desfecho é inacreditável.

37. Foto: Reprodução zoom_out_map 37/41 No mundo de 2020 (Richard Fleischer, 1973) - Em 2022, o acesso à comida em Nova York é restrito, a não ser por tabletes verdes chamados Soylent Green. Quando o dono da empresa que produz o alimento morre, o detetive policial Robert Thorn começa a investigar o mistério por trás do assassinato - e acaba descobrindo mais sobre a comida mais popular do mundo.

38. Foto: Divulgação zoom_out_map 38/41 Sobre meninos e lobos (Clint Eastwood, 2003) - O filme de Clint Eastwood traz a história de três amigos que passaram por uma infância traumática. Agora, o ex-presidiário Jimmy sofre pela perda da sua filha adolescente, Sean investiga o caso e Dave passa a ser o principal suspeito. Tomado pela fúria, Jimmy decide se vingar do culpado pela morta da moça.

39. Foto: Divulgação zoom_out_map 39/41 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001) - Donnie Darko é um adolescente problemático. Um dia, ele recebe a visita de um coelho monstro gigante que o tira de casa no exato momento em que um motor de avião cai do céu bem na cama do garoto. Daí por diante, Donnie começa a ter os primeiros momentos felizes de sua vida, apesar de saber que nada disso vai durar para sempre. É que o coelho gigante lhe disse que o mundo vai acabar.

40. Foto: Divulgação zoom_out_map 40/41 Amnésia (Christopher Nolan, 2000) - Foi com este filme que Christopher Nolan começou a chamar atenção. Leonard Shelby tem perda de memória recente e usa fotografias, tatuagens e anotações para se lembrar que tem uma missão: vingar a morte de sua esposa. O lance é que os trechos do filme aparecem em ordem reversa. Ou seja, a cada minuto, descobrimos o que aconteceu no momento anterior - e construímos a história junto com Leonard. Assim que as coisas começam a fazer sentido, tudo muda de novo. Clique em Leia Mais se quiser saber o que acontece no final.