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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em março

O game que inspirou "The Last of Us", as relações entre o nazismo e empresas alemãs, a invenção da cirurgia plástica na Primeira Guerra Mundial, um jogo sobre a China do século 2 - e a física dos "sistemas complexos" explicada por um Prêmio Nobel

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 mar 2023, 15h10 | Atualizado em 27 mar 2023, 18h22
Capa do livro Bilionários Nazistas em fundo liso.
 (Reprodução/Divulgação)
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Bilionários Nazistas

Capa do livro Bilionários Nazistas em fundo liso.

O Fusca, primeiro sucesso da Volkswagen, foi desenhado por Ferdinand Porsche (da marca de carros esportivos) a pedido de Adolf Hitler. Neste livro, o historiador holandês David de Jong investiga as relações da VW e outras grandes empresas alemãs, como Siemens (siderurgia), Dr. Oetker (alimentos) e Allianz (seguros), com o Terceiro Reich.

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A Maravilha dos Sistemas Complexos

Capa do livro A Maravilha dos Sistemas Complexos em fundo liso.

O que a água, os campos magnéticos e uma revoada de pássaros têm em comum? Todos os três, como o italiano Giorgio Parisi mostra neste livro curto e fácil de ler, são conjuntos formados pela interação de muitos elementos individuais: “sistemas complexos”, cujo estudo rendeu a Parisi o prêmio Nobel de Física em 2021.

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Cena do Jogo Resident Evil 4 mostrando a lateral do rosto de um homem velho.
(Reprodução/Divulgação)

A gênese do horror

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Um parasita cerebral se espalha entre as pessoas, transformando-as em monstros e instalando o caos – enquanto você, com um revólver e poucas balas, tenta  sobreviver. Parece The Last of Us, mas é seu ancestral: Resident Evil 4, de 2005, que influenciou muito os games que vieram depois. Agora, vinte anos mais tarde, ele está de volta – em versão totalmente refeita, com gráficos em 4K.

Resident Evil 4 Remake. Lançamento dia 23/3, para PlayStation, Xbox e PC. US$ 60.

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O Restaurador de Rostos

Capa do livro O Restaurador de Rostos em fundo liso.

“Ele abriu a boca para gritar, mas não saiu som algum. Seu rosto mutilado não permitia nem fazer uma careta de dor””, escreve a historiadora Lindsay Fitzharris neste livro sobre o surgimento da cirurgia plástica, durante a Primeira Guerra Mundial – quando a medicina foi obrigada a inventar novas técnicas, às vezes mirabolantes, para tentar reconstruir as faces de soldados desfigurados.

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Cena do Jogo Wo Long: Fallen Dynasty mostrando um guerreiro chines de costas em um ambiente destruído.
(Reprodução/Divulgação)

A China quebrada em três

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Com o final da dinastia Han, no ano 220, o país foi dividido em três reinos, que passaram os 60 anos seguintes lutando entre si. Este game de ação se passa nesse  momento histórico, com uma dose de fantasia (os três grupos lutam por um elixir capaz de despertar dragões) misturada a fatos e personagens reais.

Wo Long: Fallen Dynasty. Para PlayStation, Xbox e PC. US$ 60 (grátis no serviço Xbox Game Pass).

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