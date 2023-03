Playlist: 5 coisas para ler e jogar em março

Bilionários Nazistas O Fusca, primeiro sucesso da Volkswagen, foi desenhado por Ferdinand Porsche (da marca de carros esportivos) a pedido de Adolf Hitler. Neste livro, o historiador holandês David de Jong investiga as relações da VW e outras grandes empresas alemãs, como Siemens (siderurgia), Dr. Oetker (alimentos) e Allianz (seguros), com o Terceiro Reich. Compre agora: Amazon - R$ 84

A Maravilha dos Sistemas Complexos O que a água, os campos magnéticos e uma revoada de pássaros têm em comum? Todos os três, como o italiano Giorgio Parisi mostra neste livro curto e fácil de ler, são conjuntos formados pela interação de muitos elementos individuais: “sistemas complexos”, cujo estudo rendeu a Parisi o prêmio Nobel de Física em 2021. Compre agora: Amazon - R$ 37

A gênese do horror

Um parasita cerebral se espalha entre as pessoas, transformando-as em monstros e instalando o caos – enquanto você, com um revólver e poucas balas, tenta sobreviver. Parece The Last of Us, mas é seu ancestral: Resident Evil 4, de 2005, que influenciou muito os games que vieram depois. Agora, vinte anos mais tarde, ele está de volta – em versão totalmente refeita, com gráficos em 4K.

Resident Evil 4 Remake. Lançamento dia 23/3, para PlayStation, Xbox e PC. US$ 60.

Continua após a publicidade

O Restaurador de Rostos “Ele abriu a boca para gritar, mas não saiu som algum. Seu rosto mutilado não permitia nem fazer uma careta de dor””, escreve a historiadora Lindsay Fitzharris neste livro sobre o surgimento da cirurgia plástica, durante a Primeira Guerra Mundial – quando a medicina foi obrigada a inventar novas técnicas, às vezes mirabolantes, para tentar reconstruir as faces de soldados desfigurados. Compre agora: Amazon - R$ 48

A China quebrada em três

Com o final da dinastia Han, no ano 220, o país foi dividido em três reinos, que passaram os 60 anos seguintes lutando entre si. Este game de ação se passa nesse momento histórico, com uma dose de fantasia (os três grupos lutam por um elixir capaz de despertar dragões) misturada a fatos e personagens reais.

Wo Long: Fallen Dynasty. Para PlayStation, Xbox e PC. US$ 60 (grátis no serviço Xbox Game Pass).

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram