Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Cultura

5 filmes que você não sabia que são adaptações de livros

Você sabia que Frozen é uma adaptação de um conto do século 19? Veja outros casos parecidos.

Por Rafael Battaglia 26 dez 2019, 16h14 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h10
 (Maria Pace/Superinteressante)
Continua após publicidade
5 filmes que você não sabia que são adaptações de livros Priorizar nos meus resultados Google

Frozen, de 2013, é inspirado (com várias diferenças) no conto A Rainha da Neve, publicado em 1844 e escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, famoso por outras histórias infantis, como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo e A Pequena Sereia.

A ideia de adaptar o conto de Andersen é antiga, mas levou mais de 70 anos até que o projeto saísse do papel. O grande desafio da Disney era criar uma história no qual o público se relacionasse com a Rainha da Neve – no conto, a personagem é uma vilã sem muito desenvolvimento. Em 2011, as coisas se ajeitaram. O roteiro de Jennifer Lee e Chris Buck resolveu o problema colocando a Rainha como a irmã da heroína Anna.

Aproveitando o lançamento da sequência da animação, relembramos outros longas que pouca gente sabe se tratar de adaptações de livros. 

Rambo: Programado para Matar (1982)

SI_411_Cinema_ticket_1

Siga
Continua após a publicidade

Baseado em: First Blood (1972)

O autor David Morell se inspirou na vida do soldado Audie Murphy, que lutou na 2ª Guerra Mundial. De volta aos EUA, ele foi condecorado, mas sofreu de estresse pós-traumático. Já o sobrenome “Rambo” vem de um tipo homônimo de maçã. O primeiro nome do personagem, “John”, é invenção do filme, e não é mencionado no livro.

Continua após a publicidade

As Patricinhas de Beverly Hills (1995)

SI_411_Cinema_ticket_5
(Paramount Pictures/Montagem sobre reprodução)

Baseado em: Emma (1815)

Continua após a publicidade

A comédia não é a única adaptação de um livro de Jane Austen para os dias atuais: O Diário de Bridget Jones (2001) é inspirado em Orgulho e Preconceito (1813). Outro caso parecido: 10 Coisas que Odeio em Você (1999) veio de A Megera Domada (1594), de William Shakespeare.

Blade Runner (1982)

SI_411_Cinema_ticket_3

Continua após a publicidade

Baseado em: Androides Sonham com Ovelhas Elétricas (1968)

O longa acontece em uma Los Angeles futurista, enquanto o livro de Philip K. Dick se passa em uma São Francisco pós-apocalíptica – e não menciona os termos “blade runner” e “replicante”: foi tudo ideia dos roteiristas do filme.

Continua após a publicidade

Jurassic Park (1993)

SI_411_Cinema_ticket_2
(Universal Pictures/Montagem sobre reprodução)

Baseado em: Jurassic Park (1990)

O autor Michael Crichton apresentou um esboço da história para Steven Spielberg quando eles trabalhavam no roteiro da série ER. Ele adorou a ideia, e pediu à Universal para comprar os direitos do livro antes mesmo de ser publicado.

Psicose (1960)

SI_411_Cinema_ticket_4

Baseado em: Psycho (1959)

Para que ninguém descobrisse o final da história, Alfred Hitchcock comprou todas as cópias do livro de Robert Bloch. O diretor proibiu até críticos de cinema de ver o filme previamente.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura - Livros
Disney
Filmes
jurassic park
Jurassic World
Literatura
Literatura estrangeira
RAMBO /FILME/
William Shakespeare
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).